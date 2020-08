Ihren Job als Krankenschwester gab Cathy Lugner wegen der schlechten Bedingungen nach kurzer Zeit auf. Für die zahlreichen Missstände in der Pflege macht sie Jens Spahn verantwortlich. Dem Gesundheitsminister macht das Ex-Playmate nun eine klare Ansage und schlägt ihm ein Tauschgeschäft vor.

Aufgespritzte Lippen, Schönheitsoperationen und ein Kardashian-ähnlicher Hintern - die meisten Menschen kennen Cathy Lugner nur durch freizügige Fotos auf Instagram, intime "Playboy"-Aufnahmen mit Micaela Schäfer oder ihre kurze Ehe mit dem österreichischen Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner. Was aber viele von ihr nicht erwarten würden: Die 30-Jährige hat auch eine sehr ernste Seite, die sich für politische Themen stark macht.

In der Debatte um den Pflegenotstand legt sich das Ex-Playmate nun mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. Denn mit dem Status Quo des Gesundheitssystems ist Lugner, die seit zehn Jahren ihre demenzkranke Oma pflegt, alles andere als zufrieden. "Es ist erschreckend, wie minderwertig die Pflege in Deutschland ist!", sagt sie im Gespräch mit RTL.

Es gebe zu wenig Personal, zu geringe Löhne und zu seltene Erholungsphasen. "Wir müssen die Menschen, die wir lieben, im Alter doch richtig versorgen können", findet Lugner. Als ehemalige Krankenschwester weiß sie, wovon sie redet - sie selbst kündigte den Job deswegen nach kurzer Zeit. Nach ihrem letzten Krankenhausbesuch mit ihrer Großmutter habe Lugner mit Schrecken feststellen müssen, dass die Spirale noch weiter abwärts gewandert sei.

"Wir wollen, dass sie lebt"

Sie habe das Gefühl, dass das Gesundheitssystem von Menschen gemacht werde, die keine Ahnung haben, was ein Pflegebedürftiger täglich braucht. Gesundheitsminister Spahn schlägt die 30-Jährige daher einen Deal vor: "Ich würde den Herrn Spahn dazu einladen, mit mir zu tauschen oder mit jemandem zu tauschen, der sein Familienmitglied pflegt." Sie sei gespannt, wie er dann mit "den paar Kröten die Pflege bewerkstelligen würde".

Die Versorgung ihrer Großmutter teilt sich Lugner mit ihrer Mutter und ihrer zwölfjährigen Tochter. In ihrem Zuhause ist alles auf die Pflege der 86-jährigen Helene ausgerichtet. Dass sie dafür selbst zurückstecken muss, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. "Und wenn wir die Oma zehnmal hintereinander frisch machen ... wir wollen, dass sie lebt und bei uns ist."

Spahn habe "mit Sicherheit einen krassen Job und trägt viel Verantwortung, keine Frage", sagt Cathy Lugner weiter. "Aber wir tragen sie auch als Menschen, die ihre Angehörigen pflegen und als Krankenschwestern schon zehnmal." Von dem Minister erwartet sie nicht viel - außer, dass er für das einstehe, wofür er angetreten ist: die Gesundheit der Menschen. "Auch der Herr Spahn wird irgendwann mal alt werden, und da hilft ihm auch die beste private Krankenversicherung nichts, wenn es keine Krankenschwestern gibt", ergänzt sie.

"Als alleinerziehende Mutter kein Zuckerschlecken"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die gelernte Krankenschwester an Spahn wendet. Bereits im Juli 2019 stellte sie ihn wegen der Missstände in der Branche öffentlich an den Pranger. In einer Instagram-Story sagte sie: "Wir hören seit Jahren von Politikern, dass die Arbeitsbedingungen, vor allem die Entlohnung für die immense Belastung in der Pflege, irgendwann endlich steigen wird. Ich frage mich nur nach wie vor, wann." Nach eigenen Angaben verdiente sie in ihrem Beruf als Vollzeitkraft nur 1400 Euro netto. "Ich kann Ihnen sagen, das war als alleinerziehende Mutter kein Zuckerschlecken."

Die in Rheinland-Pfalz geborene Cathy Lugner wurde 2014 durch ihre Heirat mit dem 57 Jahre älteren Wiener-Opernball-Star Richard Lugner bekannt. Die Ehe hielt nur drei Jahre. Seit 2008 ist die gebürtige Catherine Schmitz Mutter einer Tochter. 2016 nahm Cathy Lugner an der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" teil. Heutzutage unterhält sie ihre Fans regelmäßig mit TV-Auftritten und ihre 170.000 Instagram-Follower mit sexy Bikinifotos.