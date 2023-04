Arm in Arm in Florenz

Einmal mehr machen sich Fürst Albert II. und Charlène von Monaco demonstrativ daran, allen Gerüchten um eine Ehekrise den Wind aus den Segeln zu nehmen. Während einer Reise nach Italien zeigt sich das Paar nicht nur gemeinsam in der Öffentlichkeit. Es wirkt dabei auch sehr vertraut.

Charlène von Monaco und Fürst Albert II. haben sich gemeinsam in Florenz gezeigt. Arm in Arm gingen die beiden in der italienischen Stadt spazieren. Bereits am Mittwoch wurde das Paar beim Verlassen des Palazzo Gondi abgelichtet.

Gleiches Paar, anderes Outfit. (Foto: IMAGO/Independent Photo Agency Int.)

Dabei stellte die ehemalige olympische Schwimmerin einmal mehr auch ihr modisches Händchen unter Beweis. Charlène zeigte sich in einer cremefarbenen Bluse und einer dazu passenden Hose. Glitzernde Diamantohrringe verliehen dem Outfit ein wenig Glamour, das dezente Make-up und die nudefarbenen Schuhe rundeten den Look ab. Ihr Ehemann wiederum wählte einen dunkelblauen Anzug, eine weiß-blau gepunktete Krawatte und ein weißes Hemd.

Die beiden besuchten die Andrea-Bocelli-Stiftung, die im Juli 2011 von dem berühmten Sänger gegründet worden war, um Menschen zu unterstützen, die aufgrund von Krankheit und sozialer Ausgrenzung in Armut und Not geraten sind.

Charlène und Fürst Albert sind zum 160. Jahrestag der Konsulatsgründung des Fürstentums Monaco nach Italien gereist. Am Donnerstag nahmen sie gemeinsam einen weiteren Termin anlässlich des Jahrestages wahr: ein Galadinner im Palazzo Vecchio. Hierzu erschien die Fürstin in einem schwarzen, glitzernden und bodenlangen Kleid. Ihre Haare hatte sie anders als am Vortag nach oben frisiert. Albert trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege.

"Meine Familie ist mein Fels"

In den vergangenen Wochen ist das Paar regelmäßig bei Veranstaltungen gemeinsam aufgetreten. Unter anderem bei der Gedenkmesse für Fürst Alberts 2005 verstorbenen Vater, Fürst Rainier III. In den letzten Jahren waren immer wieder Gerüchte um eine mögliche Ehekrise des Paares laut geworden, die der 65-jährige Fürst und seine 20 Jahre jüngere Frau jedoch stets zu entkräften versuchten. "Meine Familie ist mein Fels", sagte Charlène etwa Ende 2022 der Zeitung "Monaco Matin".

Die gebürtige Charlène Wittstock und Fürst Albert II. haben am 1. Juli 2011 geheiratet, am Tag danach folgte die kirchliche Hochzeit. Im Dezember 2014 kamen die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt.

Im Frühjahr 2021 wurde Charlène während einer Reise in ihr Heimatland Südafrika krank und konnte monatelang nicht nach Monaco zurückkehren. Medienberichten zufolge hatte sie einen schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekt, der sogar eine oder mehrere Operationen erforderlich gemacht haben soll. Dem "People"-Magazin sagte das Oberhaupt der Familie Grimaldi im Dezember 2022, dass er "wirklich stolz" auf seine Ehefrau sei, die ein "schwieriges Jahr" hinter sich habe.