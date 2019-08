Einst war sie Schwester Stephanie. Dann ging sie in der Krimiserie "Soko Wismar" auf Verbrecherjagd. Nun wechselt Claudia Schmutzler abermals das Metier. Sie wird neue Hauptdarstellerin der Telenovela "Rote Rosen".

Sie ist zwar nicht die Bachelorette. Und auch um einen Fernseh-Bachelor hat sie noch nie gebuhlt. Trotzdem ist Claudia Schmutzler nun die Frau mit der Rose. Warum? Nun, die ehemalige "Soko Wismar"-Darstellerin löst in der Serie "Rote Rosen" die aktuelle Hauptdarstellerin Gerit Kling ab. Dies gab die ARD bekannt.

Schmutzler wird ihre neue Rolle in der ARD-Telenovela mit Beginn der 17. Staffel für 200 Folgen übernehmen. Erste Details zu ihrer Figur Astrid Richter sind bereits bekannt.

Der "Bild"-Zeitung sagte die 52-Jährige: "In der Geschichte kämpft meine Heldin um die Liebe zu einem jüngeren Mann." Dabei muss sie sich zwischen ihrem "sicheren Lebensweg" und einer "unmöglichen Liebe" entscheiden, wie aus der Mitteilung der ARD hervorgeht.

17 Jahre jüngerer Freund

Beziehungen zu jüngeren Männern - und die damit verbundenen Vorurteile - sind Schmutzler nicht fremd, ist sie privat doch mit dem 17 Jahre jüngeren Schauspieler Sönke Schnitzer zusammen. Die Schauspielerin ist zudem zweifache Mutter. Sie hat einen Sohn und eine Tochter, die 26-jährige Pop-Sängerin und Schauspielerin Charley Ann Schmutzler.

"Rote Rosen" läuft bereits seit 2006 in der ARD. Im Frühjahr hat der Sender die Telenovela gemeinsam mit "Sturm der Liebe" um jeweils zwei Staffeln mit 400 Folgen verlängert. Schmutzler steht ab Anfang September vor der Kamera. Die Ausstrahlung der Folgen soll ab Ende Oktober erfolgen.

Claudia Schmutzler war in den 90er-Jahren mit der Sat.1-Serie "Für alle Fälle Stefanie" bekannt geworden. Darin verkörperte sie die Krankenschwester Stephanie Wilde - als Nachfolgerin der von Kathrin Waligura gespielten Originalfigur Stefanie Engel. Viele dürften Schmutzler jedoch auch aus ihrer Rolle als Kommissarin Katrin Börensen in der Krimireihe "Soko Wismar" kennen. Zwölf Jahre lang ging sie in dem Format auf Verbrecherjagd. 2017 stieg sie aus der Serie aus.