TV-Moderator Daniel Aminati und seine Ehefrau Patrice befinden sich im Ausnahmezustand, nachdem bei Patrice Hautkrebs diagnostiziert wurde. Trotzdem sind sie optimistisch und möchten in Zukunft noch ein Kind bekommen. Zunächst aber fiebern beide einem richtungsweisenden Tag entgegen.

Statt die noch so frischen Elternfreuden in vollen Zügen genießen zu können, müssen Daniel und Patrice Aminati nun sehr stark sein. Bei der Ehefrau des TV-Moderators wurde während einer Routineuntersuchung ein "bösartiger (schwarzer) Hautkrebs" diagnostiziert, "der bereits Metastasen gebildet hat", wie Aminati Anfang April via Instagram mitteilte. Doch das Paar lässt sich von dieser Schocknachricht nicht unterkriegen und blickt in der "Bild"-Zeitung, "optimistisch in die Zukunft", wie es der Moderator ausdrückt. Die Familie soll im besten Fall noch größer werden.

"Wir wünschen uns ein zweites Kind", sagt Patrice Aminati. "Unsere Tochter Charly Malika macht uns so viel Freude, dass ich jederzeit wieder eine schwierige Schwangerschaft durchstehen würde, wie ich sie mit Charly hatte. Dieser Kinderwunsch gibt mir die Kraft, jetzt alles auszuhalten." Zuvor hatte sie auf Instagram geschrieben: "Traurig macht mich jetzt der Gedanke, dass mein größter Wunsch - schnell nach der Geburt unserer Tochter wieder ein Kind zu bekommen - erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss." Doch dass es eines Tages wieder so weit sein wird, daran hegen die Aminatis keine Zweifel.

Ein richtungsweisender Tag im Kampf gegen den Krebs und für die weitere Zukunft wird der kommende Mittwoch (12. April) sein. Dann wird sich die 29-Jährige einem sogenannten PET-CT unterziehen. Dieser soll überprüfen, ob sich noch weitere Metastasen in ihrem Körper gebildet haben.

"Hoffen, dass der Krebs verschwunden ist"

"Patrice wurden neben dem Tumor auch die befallenen Lymphknoten am Hals entfernt. Wir hoffen, dass der Krebs damit aus ihrem Körper verschwunden ist. Falls das nicht der Fall ist, wird es das PET-CT zeigen. Wenn Patrice frei von Metastasen ist, wäre das ein erster Lichtblick", so der besorgte Ehemann, der sich gerade komplett "machtlos fühlt".

Im April 2022 hatten sich die beiden nach mehrjähriger Beziehung das Jawort gegeben. Im darauffolgenden August wurden sie Eltern. Nur zwei Wochen vor der Geburt der kleinen Charly Malika musste Aminati aber eine weitere Hiobsbotschaft mitteilen. "Das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen", schrieb er bei Instagram. Sie sei nur 46 Jahre alt geworden. Er habe am Abend vor Deborahs Tod noch mit ihr telefoniert, erzählt Aminati. Sie sei "nach jahrzehntelangem exzessivem Alkoholkonsum" gestorben.