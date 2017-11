Unterhaltung

Wer ist denn der Glückliche?: Demi Lovato verzückt in Hochzeitsrobe

Hach, bei diesem Anblick hüpft das Fan-Herz! US-Popstar Demi Lovato schreitet in einem Traum aus weißer Spitze auf ihren Bräutigam zu - kurz bevor sie dem Auserwählten unter einer alten Eiche das Ja-Wort gibt. Ein Bild, zu schön um wahr zu sein.

Mit entschlossenem Blick steuert Sängerin Demi Lovato auf ihren Bräutigam zu - oder doch nur auf den Regisseur ihres neuesten Musikvideos? Welche Version der Dinge auch immer zutrifft: Mit ihrem jüngsten Instagram-Foto in voller Braut-Montur hat die 25-Jährige bei ihren Fans für helle Aufregung gesorgt. Nicht wenige waren felsenfest überzeugt davon, dass die "Tell Me You Love Me"-Interpretin seit Neuestem unter der Haube ist. Nur wen sie geehelicht haben soll - darüber herrschte allgemeine Verwirrung.

Auf dem Bild, das Lovato wohl aus Kalkül ganz ohne einen erklärenden Kommentar teilte, trägt die Sängerin ein weißes, schulterfreies Brautkleid, das um Dekolleté und Taille mit Blumen-Stickereien verziert ist. Über ihre dunklen Haare legt sich ein langer Schleier. Einige Haarsträhnen umspielen ihr Gesicht. Lovato verkörpert auf dem Foto quasi den Prototyp eines Kleinmädchentraums - und durfte sich deshalb (wenig überraschend) auch über reichlich Zuckerwatte in den Kommentaren freuen.

Als Braut mache die US-Musikerin eine gute Figur, lautete die einhellige Meinung der Fans. "Wunderschön, einfach nur wunderschön", schrieb ein Anhänger. "Oh mein Herz, jegliche Schönheit gehört dir", schwärmte ein anderer. Und manch einer brachte nicht viel mehr als ein schlichtes "Wow!" hervor. Gut informierte Fans der Sängerin ahnten allerdings sofort, dass an dem Traum in Weiß irgendetwas faul sein musste. Immerhin ist Lovato derzeit Single.

Wer soll der Bräutigam sein?

Umso wilder spekulierten sie, wer denn der Auserwählte des einstigen Disney-Teeniestars sein könnte. Die Theorie, Lovato könnte ihren Ex-Freund, den Schauspieler Wilmer Valderrama ("Die wilden Siebziger") ehelichen wollen, machte die Runde. Andere dichten ihr eine Hochzeit mit Kumpel Nick Jonas ("Close") an. Wahrscheinlicher aber ist, dass es sich um ein Sneak Peek des kommenden Musikvideos handelt.

Noch hat Lovato das Rätsel zwar nicht gelüftet. Stoff für einen romantischen Clip inklusive läutenden Hochzeitsglocken gäbe es auf dem aktuellen Album aber allemal: Im Song "Only forever" heißt es nämlich in einer Textzeile vielsagend: "Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber ich denke, du solltest den nächsten Schritt machen. Ich habe gewartet - und ich werde weiter warten."

Quelle: n-tv.de