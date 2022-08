Ja, es ist wahr: Die Liebe zwischen "Bachelorette" Sharon Battiste und ihrem Auserwählten Jan Hoffmann ist immer noch am Köcheln. Sogar den ersten gemeinsamen Urlaub scheint sie zu überstehen. Das jedenfalls legen die Botschaften nahe, die Battiste aus Spanien sendet.

"Bachelorette" Sharon Battiste meldet sich "happy wie schon lange nicht mehr" aus dem Urlaub. Mit ihrem Herzblatt Jan Hoffmann verbringt die Schauspielerin gerade Zeit in Spanien. Ihre Fans hält sie via Instagram auf dem Laufenden. Es ist der erste gemeinsame Urlaub des Paares, das in der vor knapp zwei Wochen zu Ende gegangenen "Bachelorette"-Staffel zusammengekommen war.

Sie schicke ihnen "Grüße aus Spanien", lässt Battiste ihre Fans wissen. "Ich genieße hier magische, liebevolle und schöne Tage mit Jan und seiner Familie", schwärmt die 30-Jährige. Sie sei "unglaublich dankbar für alles und so happy wie schon lange nicht mehr". Dazu postete Battiste ein Bild, das sie grinsend vor einer Haustür sitzend zeigt.

Hoffmann kommentiert das Bild mit lediglich einem Wort. "Schönste", schreibt er zu dem Post. Dazu gibt es noch ein Herzchen-Emoji. Auch Anna Rossow hinterlässt eine Botschaft. "Schön zu lesen! Genießt es", wünscht die Frau, die Anfang des Jahres wiederum das Herz von "Bachelor" Dominik Stuckmann erobert hatte.

"Keine Termine und leicht einen sitzen"

Dass Hoffmanns Familie beim Spanien-Trip dabei ist, unterstreicht, dass er und Battiste es durchaus ernst miteinander meinen. Dennoch haben die frisch Verliebten im Urlaub offenbar auch genug Zeit für Zweisamkeit. In ihren Instagram-Stories zeigen sie Bilder und Videos vom Strand und in malerischen Gassen. In einem lustigen Video spielen die beiden zudem einen ursprünglich von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gesprochenen Dialog nach. "Leicht einen sitzen und keine Termine", schreibt Battiste dazu in Anlehnung an ein legendäres Harald-Juhnke-Zitat.

Battiste hatte sich in der RTL-Show (auch auf RTL+ abrufbar) unter 21 Mitbewerbern für Jan Hoffmann entschieden. Im Finale, das Ende Juli ausgestrahlt wurde, überreichte die "Köln 50667"-Darstellerin dem Floristen die letzte Rose. Im Anschluss offenbarten die beiden in einem Gespräch mit Sophia Thomalla, dass sie tatsächlich ein Paar sind.