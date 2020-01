Der amtierende Dschungelkönig Prince Damien und seine ehemaligen Mitbewohner sind zurück in Deutschland. Nach einem langen Flug landeten die Camper am frühen Morgen am Frankfurter Flughafen.

Prince Damien, Danni Büchner, Elena Miras, Sven Ottke, Claudia Norberg und Co sind am frühen Morgen samt Anhang in Frankfurt am Main gelandet. Zuvor konnte man ihre Reise auf den Instagram-Accounts einiger Mitstreiter nachverfolgen. Unter anderem dokumentierten sie Toni Trips und Prince Damien in ihren Storys.

Am Flughafen dann warteten schon Freunde und Familienmitglieder, aber auch jede Menge Fans auf die Teilnehmer der 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES). Zumindest dem Gewinner Prince Damien stehen jetzt aufregende Zeiten bevor. Für ihn ging es frisch gelandet auf deutschem Boden direkt los mit einem RTL-Interview.

"Ich fühle mich fantastisch"

"Ich fühle mich fantastisch", sagt der 29-Jährige für "Guten Morgen Deutschland" ins Mikrofon. So richtig angekommen sei der Gewinn der Dschungel-Krone bei ihm allerdings noch nicht. "Als ich das erste Mal mein Handy angemacht habe, waren da so viele positive Reaktionen. Ich konnte noch gar nicht auf alles reagieren." Sogar sein ehemaliger DSDS-Juror Dieter Bohlen hat sich bei ihm gemeldet, um zu gratulieren. "Das Geilste ist, dass der Charity-Song 'Eazy Breezy' bei iTunes in den Charts ist", freut sich der neue Dschungelkönig weiter.

Über seine Instagram-Story hatte Prince Damien verkündet, seine neue Single sei ab sofort auf sämtlichen Plattformen erhältlich. Den kompletten Erlös aus Streaming und Download wolle er an eine Hilfsorganisation in Australien spenden. Das hatte er bereits mit 20.000 Euro aus seinem IBES-Gewinn von 100.000 Euro getan. "Eazy Breezy" ist kein gänzlich neuer Song, er erschien bereits 2013 auf Englisch, nun gibt es ihn für den guten Zweck aber eben auch noch mal auf Deutsch. Innerhalb von 14 Stunden kletterte er auf Platz 26 der iTunes Charts. "Ich habe nicht gedacht, dass das alles so gut läuft", freut sich der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2016.

Prince Damien hatte sich im Dschungelcamp mit deutlichem Vorsprung gegen die beiden letzten Finalisten Danni Büchner und Sven Ottke durchgesetzt. Auf ihn entfielen 80 Prozent aller eingegangenen Anrufe, so deutlich war das Ergebnis noch nie.