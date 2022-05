In jüngster Zeit sieht man die Queen zumeist mit Gehstock. Allzu gut zu Fuß ist die 96-Jährige nicht mehr. Das hält sie jedoch nicht davon ab, weiter in der Öffentlichkeit aufzutreten. Zur Not lässt sie sich halt chauffieren - wie nun bei einer Gartenschau in London.

Queen Elizabeth II. hat sich bei der Chelsea Flower Show in London gezeigt. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung besuchte sie die Gartenschau jedoch nicht zu Fuß, sondern ließ sich in einem Golf-Buggy chauffieren. Auf ihrer Fahrt durch zehn Gärten strahlte die Monarchin über das ganze Gesicht.

Sie hatte offensichtlich ihren Spaß. (Foto: IMAGO/i Images)

Für ihren Auftritt hatte sich die 96-Jährige für ein farbenfrohes Outfit entschieden: Die Queen trug einen pinken Mantel, ein weißes Kleid mit Blumenmuster und dazu passende weiße Handschuhe.

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, ist der neue Golf-Buggy der Queen mit den cremefarbenen Ledersitzen rund 62.000 Pfund (etwa 73.000 Euro) wert. Das viersitzige Fahrzeug werde als der "Rolls-Royce der Premium-Golfcarts" bezeichnet. Der batteriebetriebene Buggy habe eine Reichweite von 50 Meilen, bevor er aufgeladen werden müsse.

Mehr Komfort für die Queen

Eine Sprecherin des Buckingham Palastes bestätigte, dass "Anpassungen für den Komfort der Königin vorgenommen" worden seien. Der Buggy verfügt unter anderem über einen kleinen Kühlschrank, einen Bildschirm mit Karten und Wetterinformationen sowie Türen mit Schutz vor Regen und Wind.

Neben der Queen besuchten noch weitere Royals die Chelsea Flower Show: So zeigten sich auch Prinz Edward mit seiner Frau, Gräfin Sophie, sowie Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Eduardo Mapelli Mozzi bei der Gartenschau.

Die gesundheitlich angeschlagene Queen hatte sich zuletzt wieder häufiger in der Öffentlichkeit gezeigt. So verfolgte sie vor rund einer Woche freudestrahlend von der Tribüne aus eine Pferdeshow auf Schloss Windsor. Kurz darauf stattete sie der Londoner Bahnstation Paddington einen Überraschungsbesuch ab, um die inzwischen fertiggestellte "Elizabeth Line" zu begutachten.

Die Queen feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Die zentralen Feierlichkeiten hierzu beginnen am 2. Juni.