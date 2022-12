In einem Aufsehen erregenden Prozess muss sich Comedy-Star Danny Masterson gegen Vorwürfe der Vergewaltigung verteidigen. Gleich mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Übegriffe vor. Doch ein Urteil fällt nicht, weil sich die Geschworenen nicht auf Schuld oder Unschuld einigen können.

Der wegen Vergewaltigungsvorwürfen geführte Strafprozess gegen US-Schauspieler Danny Masterson (46, "Die wilden Siebziger") ist ergebnislos zu Ende gegangen. Nach übereinstimmenden Medienberichten konnten sich die zwölf Geschworenen in Los Angeles trotz tagelanger Beratungen nicht auf ein Urteil einigen. Die Richterin habe daraufhin ein sogenanntes Fehlverfahren ("Mistrial") festgestellt, berichteten die "Los Angeles Times" und der "Hollywood Reporter". Nun könnte das Verfahren in einem weiteren Prozess neu aufgerollt werden.

Drei Frauen hatten dem Schauspieler Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen. Die angeblichen Vorfälle sollen sich in den Jahren 2001 und 2003 in Mastersons Haus in Hollywood ereignet haben. Er wies die Vorwürfe zurück und gab an, alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Im Falle eines Schuldspruchs hätte Masterson eine drastische, womöglich gar lebenslange Haftstrafe gedroht. Der Schauspieler sagte in dem Prozess selbst nicht aus.

Die Vorwürfe gegen Masterson kamen 2017 auf, nachdem sich die mutmaßlichen Opfer im Zuge der #MeToo-Bewegung trauten, an die Öffentlichkeit zu gehen. Masterson verlor daraufhin seine Rolle in der Netflix-Serie "The Ranch" mit Ashton Kutcher. Im selben Jahr hatte noch eine vierte Frau Masterson beschuldigt, sie Anfang der 2000er-Jahre vergewaltigt zu haben. Gegen den Schauspieler war 2020 offizielle Anklage erhoben worden.

Masterson ist seit 2011 mit der Schauspielerin Bijou Phillips verheiratet. Das Paar hat eine Tochter. Der Schauspieler war mit der Comedyserie "Die wilden Siebziger" bekannt geworden, in der er von 1998 bis 2006 den stets Sonnenbrille tragenden Steven Hyde spielte.