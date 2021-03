Das Format steht bereits seit ein paar Wochen. Bislang war lediglich unklar, wer sich traut, bei "Pocher vs. Influencer" gegen den Comedian in den Ring zu steigen. Nun jedoch ist es raus. Zumindest gemessen an ihren Followern sind es vier Schwergewichte.

Es ist anzunehmen, dass die Leserschaft dieses Artikels komplett zweigeteilt ist. Einige werden bei den vier Namen, die sie gleich lesen werden, nur ahnungslos mit den Achseln zucken. Andere werden dagegen sofort wissen, um wen es geht. Schließlich hat jeder und jede der vier Hunderttausende Fans im Netz.

Also tun wir gar nicht erst lange rum, sondern sagen es frei heraus: Es sind Tim Kampmann, Kristina Levina, Younes Zarou und Payton Ramolla, die sich der Herausforderung stellen, mit Oliver Pocher in den medialen Infight zu gehen. "Pocher vs. Influencer" heißt das Format, das am 7. April um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein wird. Angelehnt ist es an die Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!", die bereits vor einem Jahr bei RTL über den Bildschirm flimmerte. Seinerzeit duellierte sich der Comedian mit seinem damaligen Lieblingsgegner Michael Wendler vor laufender Kamera.

Inzwischen jedoch nimmt Oliver Pocher bekanntlich vor allem die sogenannten Influencer regelmäßig aufs Korn. Auf seiner Instagram-Seite seziert er genüsslich das Auftreten und Erscheinungsbild der Stars in den sozialen Netzwerken. Nun jedoch sollen die Internet-Promis Gelegenheit erhalten, dem 43-Jährigen auf seinem ureigensten Terrain Paroli zu bieten: im Fernsehen. Oder wie es Pocher ausdrückte: "Knapp ein Jahr nach 'Pocher vs. Insolventer Verschwörungstheoretiker' freue ich mich auf die Fortsetzung des Formats mit dem ultimativen Gegner: 'Pocher vs. Influencer'."

Von "Playboy" bis Shopping-Tipps

Und wer sind nun die vier wagemutigen Wettstreiter, die in diversen Spielen mit Mut, Geschicklichkeit und Grips gegen Pocher und dessen Frau Amira antreten werden? Für alle, die sie nicht kennen, stellen wir sie mal eben vor.

Tim Kampmann ist 20 Jahre jung und stammt aus Köln. Bei Tiktok folgen ihm unter dem Pseudonym "twenty4tim" rund 2,7 Millionen Menschen. Auch seinen Instagram-Account haben 1,3 Millionen Menschen abonniert. Kampmann parodiert in kurzen Clips Alltagssituationen, schminkt sich aber auch gern und zieht schon auch mal ein Kleid an. "Ich weiß auch nicht warum, aber das ist so durch die Decke gegangen", sagte er Anfang des Jahres dem Kölner "Express". Auch Pocher, der ihn in seiner "Bildschirmkontrolle" hochnahm, blieb das nicht verborgen. Nun hat Kampmann die Chance, es ihm heimzuzahlen.

Kristina Levina ist dagegen ein ganz anderes Kaliber. Mit Mitte 20 punktet sie in der Welt der sozialen Netzwerke als "le_xtina" vor allem mit ihrer Optik. Und nicht nur da. Auch für den "Playboy" zog sich die Chemnitzerin mit kasachischen Wurzeln bereits aus. Zudem gehört sie zum Umfeld von Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis, was ihre Anhängerschar bei Instagram auf knapp 600.000 Menschen anschwellen ließ. Genauso sind ihre Aktivitäten aber natürlich auch ein gefundenes Fressen für Pocher.

Der 23-jährige Frankfurter Younes Zarou ist mit international 27,1 Millionen Followern Deutschlands Reichweiten-König bei Tiktok. Auch bei Instagram gucken ihm rund 1,4 Millionen Nutzer gern bei seinem Treiben zu. Der Webvideoproduzent, der sich schlicht "youneszarou" nennt, hantiert in seinen Clips vorzugsweise mit Farbe und Wasser. Die Effekte, die er dabei erzielt, erläutert er in Erklärvideos. Bekanntheit erlangte er auch durch den Aufruf zu einer "Stay-at-Home-Challenge" während der Corona-Krise. Dazu übertrug er sein Leben fast einen Monat durchgängig bei Tiktok.

Schließlich wäre da noch Payton Ramolla. Die 21-Jährige stammt aus Rheinland-Pfalz. 607.000 Follower zählt sie bei Instagram ("Payton.r"), bei Tiktok ("paytoonnn.r") sind es sogar über 700.000. Abgesehen davon, unschuldig in die Kamera zu lächeln, verdingt sie sich vor allem damit, ihren Fans Shopping- oder Beziehungs-Tipps zu geben. Als sie Werbung für Diät-Produkte machte, geriet sie schon einmal in Pochers scharfzüngige Fänge.

Doch Ramolla und ihre drei Mitstreiter bekommen ja nun die Chance, sich ein für alle Mal zu revanchieren. Ob sie sich damit jedoch ein für alle Mal aus der Schusslinie des Comedians bringen, darf bezweifelt werden. Wäre doch zu schade, wenn Pochers "Bildschirmkontrolle" künftig ausfiele.