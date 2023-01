Jede Menge Reis, Bohnen und Ekelprüfungen - das wird ab Freitag auf dem Programm der Dschungelcamper stehen. Als Seelenbalsam dürfen sie jedoch jeweils zumindest zwei "Luxusartikel" mitbringen. Doch nicht allen scheint klar zu sein, was ihnen wirklich nützen könnte.

Am Freitag um 21.30 Uhr startet bei RTL und auf RTL+ die 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Wenige Tage zuvor enthüllen die Kandidatinnen und Kandidaten schon mal, welche - gemessen an der sonstigen Camp-Ausstattung - "Luxusgegenstände" sie mit in den australischen Dschungel nehmen. Wie immer dürfen die zwölf Camper pro Person zwei persönliche Dinge mitbringen. Für was sie sich dabei jeweils entschieden haben, schwankt zwischen nützlich und skurril.

Der Klassiker unter den Luxusartikeln ist ein eigentlich profaner Gegenstand: das Kissen. Mit Influencerin Jolina Mennen, Model Tessa Bergmeier, Datingshow-Dauergast Gigi Birofio und "Deutschland sucht den Superstar"-Kultfigur Cosimo Citiolo haben sich gleich vier Stars für den Schlafhelfer entschieden.

Den Großteil machen diverse Kosmetika für die optische und hygienische Restwürde aus. In den Koffern landeten unter anderem Haarwachs (Gigi), Lockenpflege (Jolina), Feuchttücher und Vaseline (Cecilia Asoro).

Mit Handy-Attrappe gegen Smartphone-Sucht

Dschungelsenior Martin Semmelrogge will sich körperlich fit halten. Der 67-Jährige nimmt eine Faszienrolle und ein Fitnessband mit. Claudia Effenberg packt gleich zwei Haarbänder ein. Die spirituell angehauchte Jana Pallaske wiederum will nicht auf Tigerbalsam und das vielseitig einsetzbare Wickeltuch Pareo verzichten.

Model Papis Loveday ging weniger praktisch an die Auswahl seiner Gegenstände heran. Er nimmt ein Bild seiner Mutter mit. Außerdem im Gepäck: Stoffschlange Renata. Mit ihr will sich Papis für die Dschungelprüfungen seine Schlangenphobie abtrainieren.

Seltsam wird es bei Markus Mörl. Seine Frau hat dem Star der Neuen Deutschen Welle eine Handy-Attrappe mitgegeben. So kann sich der smartphonesüchtige "Ich will Spaß"-Sänger langsam entwöhnen.

Askese als Strategie?

Pragmatischer geht Lucas Cordalis die Sache an. Der Sänger nimmt eine Schlafbrille und Ohrstöpsel mit. Haben ihm die verschwägerten Ex-Camper Iris Klein und Jenny Frankenhauser womöglich ein paar Tipps gegeben?

Eine Kandidatin verzichtet sogar ganz auf jeglichen Luxus: Verena Kerth liebt es asketisch. Vielleicht ist das ja die richtige Strategie, um in die Fußstapfen ihres aktuellen Freunds Marc Terenzi zu treten. Er wurde schließlich 2017 Dschungelkönig.