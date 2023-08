Seit gut einem Jahr sind Newcastle-Torwart Loris Karius und Diletta Leotta ein Paar. Nun bringt die DAZN-Moderatorin bereits das erste gemeinsame Kind zur Welt. Die beiden melden sich schon kurz darauf mit einem emotionalen Instagram-Posting.

"Heute wurde ich durch dich wiedergeboren. Willkommen Aria. Du bist das beste Geschenk, das wir uns wünschen können." Mit diesem Satz, begleitet von Fotos, haben Fußball-Torwart Loris Karius und seine Freundin, die DAZN-Moderatorin Diletta Leotta, jeweils auf dem eigenen Instagram-Account die gemeinsame Tochter begrüßt. Die Kleine kam den Bildern zufolge im San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand zur Welt, Mutter Leotta ist italienische Staatsangehörige. Aria wurde demnach am Mittwoch um 8.47 Uhr geboren - es ist auch der Geburtstag der jetzt 29-jährigen Moderatorin. Zukünftig kann also zusammen gefeiert werden.

Diletta Leotta zeigte sich bereits kurze Zeit nach der Geburt mit einem Lächeln im Krankenhausbett, ihr Kind hält sie dabei im Arm, Fußballer Karius steht an ihrer Seite. Dass die beiden ein Paar sind, wurde im Oktober 2022 bekannt - sie haben sich also mit der Zeugung ihrer Tochter nicht allzu viel Zeit gelassen.

Über das Kennenlernen mit dem 31-Jährigen sagte Leotta einst der italienischen Zeitung Corriere: "Ich war mit meinen Freundinnen in Paris zu einem Wochenende nur für Frauen, wir waren zum Abendessen in einem Lokal voller wunderschöner Mädchen, nur Models, denn es war Fashion Week. Irgendwann kommt Loris rein und ich sage zu meinen Freundinnen: Mädels, der Mann meines Lebens ist da." Die beiden hätten in der Folge "viel Augenkontakt gehabt", doch irgendwann sei Karius gegangen. "Aber er kam zurück zur Tür, lächelte mich an und sagte 'Hallo'. Wir haben bis 4 Uhr morgens geredet, ich mochte ihn sofort", so Leotta.

Torwart-Karriere mit heftigem Rückschlag

Torhüter Karius war in der Vergangenheit mit Model Annelie Alpert und Moderatorin Sophia Thomalla zusammen. Er spielt mittlerweile für den englischen Top-Club Newcastle United - ist dort allerdings nur Ersatz. In Deutschland hütete er einst die Tore vom FSV Mainz 05 und von Union Berlin. Der gebürtige Schwabe musste sich zurückkämpfen, nachdem er 2018 in seiner Zeit beim FC Liverpool einst im Champions League Finale auf bizarre Weise zwei Tore verschuldete - möglicherweise beeinträchtigt durch einen Kopftreffer durch Real-Madrid-Verteidiger Sergio Ramos. In der Folge wurde Karius mit viel Häme überzogen und seine Karriere fast zerstört.

Anfang dieses Jahres spielte der 31-Jährige erneut in einem Finale - dem Ligapokal in England. Für ihn persönlich lief es dort deutlich besser, seine Leistung war stark. Das Spiel verlor Newcastle United dennoch mit 0:2 gegen Manchester United.