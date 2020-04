Rapper Drake verrät im Instagram-Livestream eines Kollegen, wie er einer Corona-Infektion vorbeugt. Dafür bevorzugt er ein bestimmtes Getränk und steht in diesen Zeiten damit sicherlich nicht alleine da.

Auch Stars wie Drake ist in der Isolation offenbar langweilig. Die Quarantäne hat sich der Musiker selbst auferlegt, nachdem Basketballer Kevin Durant positiv getestet worden war. Mit ihm hatte er sich kurz vorher noch getroffen.

Da er jetzt daheim sehr viel Zeit hat, ließ sich Drake von Rapper-Kumpel Tory Lanez zu dessen "Quarantine Radio"-Live-Stream bei Instagram einladen. Hier schaltet Lanez immer wieder zu wechselnden Freunden und Kollegen, wirft einen Blick auf deren Quarantäne-Situation und lässt vor allem die Frauen vor der Kamera tanzen.

So ganz ernst nehmen darf man das alles nicht, und so war Drakes Tipp zur Verhinderung einer Infizierung vermutlich auch nicht ganz ernst gemeint. Auf Lanez' Frage nach dem seiner Meinung nach besten Mittel gegen das neuartige Virus verriet der 33-Jährige, er trinke jeden Abend ein Glas Wein. "Ehrlich, ein Glas Wein hält Corona fern", sagte er und nahm demonstrativ einen Schluck aus seinem Glas. Ein Rat, dem in diesen schwierigen Zeiten sicherlich viele andere Prominente und Normalos ohnehin bereits folgen.

Erstes Foto vom Sohn

Während Lanez und seine Leute die Isolationszeit offenbar vor allem feiernd verbringen, besinnt sich Drake zugleich auch auf die Familie. Zum ersten Mal hat er nämlich jetzt ein Foto seines Sohnes bei Instagram gepostet. Dazu schrieb der Musiker einen langen Text, in dem er seine Follower auffordert, sich mit ihrem "inneren Licht" zu verbinden. "Vertraut darauf, dass ihr alle die Kraft dazu habt, es geschehen zu lassen, und verbindet so die Menschen und all das, was euch Freude bereitet", heißt es dort. Sein Sohn Adonis ist offenbar genau solch ein Mensch.

Auffallend sind die blonden Locken des Jungen. "Ich liebe und vermisse meine schöne Familie und kann den freudigen Tag kaum erwarten, an dem wir uns alle wiedersehen können," schreibt Drake weiter. Adonis stammt aus einer Affäre mit der Französin Sophie Brussaux. Lange hielt der Musiker die Vaterschaft geheim. Erst mit seinem Song "Emotionless" legte er das Geheimnis offen.

Er habe einen DNA-Test machen lassen, gab er im Interview mit dem Podcast "Rap Radar" zu. Vermutlich konnte auch er nicht glauben, dass der blond gelockte Junge seiner sein sollte. "Als wir die Ergebnisse zugeschickt bekamen, stand dort, dass der Test unterwegs beschädigt wurde und daher nicht hundertprozentig sicher sei. Ich war also in diesem wirklich seltsamen Schwebezustand, in dem ich der Welt nicht sagen wollte, dass ich einen Sohn habe, der vielleicht gar nicht meiner ist", erklärte er in dem Gespräch im Dezember 2019 weiter. Eigentlich wollte er seinen Sohn gar nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Die aktuelle Krise hat ihn aber offenbar zum Umdenken bewogen.