Kim Tränkas Ex macht's offiziell

Kim Tränkas Ex macht's offiziell Dritter "Prince Charming" ist wieder Single

In der zweiten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming" lernt Kim Tränka Kandidat Maurice Schmitz kennen und lieben. Am Ende überreicht er ihm die letzte Krawatte. Und auch nach der Sendung bleiben sie ein Paar. Nun aber trennen sich die Wege der beiden.

Gerade läuft bei RTL und RTL+ die zweite Staffel der Datingshow "Princess Charming", in der 19 Frauen um die Gunst von "Prinzessin" Hanna buhlen. Im männlichen Pendant "Prince Charming" fand im vergangenen Jahr Kim Tränka die Liebe. Er übergab am Ende der dritten Staffel Maurice "Mo" Schmitz die letzte Krawatte. Seither gingen die zwei gemeinsam durchs Leben, allerdings häuften sich zuletzt die Trennungsgerüchte. Diese bestätigt der 23-jährige Schmitz nun in den sozialen Medien.

In seiner Instagram-Story gab er am Wochenende das Aus der Beziehung bekannt. Tränka habe nach etwas mehr als einem Jahr Schluss gemacht, hieß es dort. "Kim ist unverhofft verfrüht von seinem Projekt zurückgekehrt, als ursprünglich geplant, und hat heute unsere Beziehung beendet."

Schon von Beginn an hätten sie ihre Liebe stets rechtfertigen, ihre Beziehung verteidigen müssen. Es habe zwar Höhen und Tiefen gegeben, doch man habe sich immer wieder zusammengerauft. Und so bedankte sich Schmitz bei seinem Ex jetzt für die schöne Zeit. Aber er gestand seinen 40.000 Followern auch, wie hart ihn die Trennung getroffen hat: "Ich werde mir jetzt erstmal eine Auszeit nehmen müssen und mich neu sortieren."

Kim Tränka selbst hat sich bislang nicht zur Trennung geäußert. Und so bleiben die Gründe für seine Entscheidung - zumindest für die Öffentlichkeit - im Unklaren.