"Bachelorette" im Prollgehege: Dumm gegen Dümmer

Von Kai Butterweck

Erstmal ankommen und die Lage checken? Nix da! Bereits in der ersten Woche brennen auf Korfu zwei testosterongeladene Sicherungen durch. Ring frei für Filip und Rafi!

Wer ist die hellste Kirsche auf dem Kuchen? Bei wessen Halsaufsatz klatscht nur der Frisör begeistert in die Hände? Und wer spielt das berühmte Aus-dem-Nichts-ins-Dschungelcamp-Spielchen? Eingefleischte "Die Bachelorette"-Kenner wissen: Die erste Date-Woche bringt stets die wichtigsten Fakten auf den Tisch.

Es dauert auch nicht lange, da bewirbt sich schon der erste Rosenbruder für die "Auweia!"-Anstecknadel in Gold. Sein Name: Filip. Seine Mission: prollig daher labern, bis die Bachelorette die "Komm, wir machen uns vom Acker, und düsen gemeinsam zum Ballermann"-Karte ausspielt.

Kommunikationsreife eines Großstadtgrundschülers

Bevor sich Madame aber auch nur ansatzweise mit dem Thema Format-Flitterwochen beschäftigt, muss sich der Checker mit dem raspelkurzen Haar und der Kommunikationsreife eines Großstadtgrundschülers erst einmal in der Fischfiletieren-Disziplin beweisen. Das geht allerdings genauso in die Hose, wie der Versuch, am langen Männerstammtisch für klare "Ich Chef - Du nix!"-Verhältnisse zu sorgen. Der ebenfalls des Öfteren mit den Tücken des richtigen Satzbaus kämpfende Rafi hält nämlich voll dagegen.

Warum, wieso und weshalb sich die beiden Vorzeige-Machos eines frühen Morgens fast an die Gurgel springen, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Spannend ist eigentlich nur die Art und Weise wie sich das Testosteron-Duo bekriegt.

In bester Bierzelt-Tradition

In bester Bierzelt-Tradition hauen sich Filip und Rafi gegenseitig FSK-16-Drohungen um die Ohren. Der Übergang von "Du bist respektlos" zu "Halt dein Maul und steck dir deinen Finger in die Poperze" ist quasi fließend. Da können die anderen Jungs nur große Augen machen.

Nicht einmal Tanz-Tarzan Eddy findet Worte für das gerade Erlebte. Muss er aber auch nicht - denn sind wir doch mal ehrlich: Wenn 17 stramme Kerle unter der sengenden Sonne Griechenlands mit Ouzo im Blut um ein "Mäuschen" (O-Ton Manuel) buhlen, dann platzt hin und wieder auch mal die eine oder andere Lümmelmessen-Bombe.

Rosenherrin Nadine kriegt vom verbalen Schlammcatch-Spektakel zwischen Filip und Rafi natürlich nichts mit. Wie auch? Die Hauptprotagonistin mit der Lizenz zum Blumenverteilen residiert schließlich abseits der nach Frühsportschweiß und Lidl-Deo duftenden Höhle der Löwen.

"No Gos" und "Must Haves"

Fernab von schäumenden Mündern und geballten Fäusten modelliert sich die Bachelorette ihren Traumprinzen zurecht. Nach den ersten Einzel- und Gruppendates ist die Liste der "No Gos" und "Must Haves" schon durchaus vorzeigbar. Die Folge: Während sich die einen immer größere Hoffnungen machen dürfen, schrillen bei anderen bereits die Alarmglocken.

Brian beispielsweise sollte möglichst schnell das Rauchen aufgeben. Rafi sollte vielleicht mal überlegen, ob er sich seinen mittlerweile zum Markenzeichen gewordenen Schulterkuss nicht lieber spart. Dennis muss nach seinem narkotisierenden Einzel-Date zwingend an seiner Wahrnehmung arbeiten ("Das war ein richtig tolles Date. Wir haben viel gelacht und geredet".) Und D'Artagnan-Klon Dave sollte vielleicht generell mal den Mund aufmachen, wenn das mit der brodelnden Verschmelzung zwischen Feuer (Er) und Eis (Sie) nochmal was werden soll.

Alle anderen "Spacken" (O-Ton Sören) - mal abgesehen von den drei Nach-Hause-Fahrern Manuel, Jan und Andi - können sich erstmal entspannt zurücklehnen. Zwar hat noch keiner der durchweg sabbernden Balzhengste eine "Der könnte es sein"-Box in Nadines Big Love-Stall sicher. Aber wenn selbst auf Sparflamme köchelnde Plappermäuler wie Rafi und Filip eine weitere Woche Korfu "überreicht" bekommen, dann scheint das Tor zum Rosenolymp diesmal für nahezu alle und jeden sperrangelweit offen zu stehen.

Quelle: n-tv.de