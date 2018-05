Unterhaltung

Trennung von Lilly: Ehe-Aus bei Boris Becker

Nun also doch! Immer wieder gab es Gerüchte, dass es um die Beziehung von Boris Becker und seiner Lilly nicht zum Besten steht. Jetzt ist es offiziell - samt Erklärung vom Anwalt: Das Paar trennt sich nach 9 Jahren Ehe.

Boris Beckers zweite Ehe ist gescheitert. Gegenüber der "Bild"-Zeitung ließ der einstige Wimbledon-Sieger durch seinen Anwalt Christian-Oliver Moser die Trennung von seiner Frau Lilly verkünden. "Frau und Herrn Becker ist diese Entscheidung nach 13 Jahren Beziehung und über 9 Ehejahren nicht leichtgefallen. Am wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus", wird Moser von dem Blatt zitiert. Die Trennung erfolge "einvernehmlich und freundschaftlich".

Becker und seine als Sharlely Kerssenberg in den Niederlanden geborene Frau hatten sich 2005 in den USA kennengelernt. In den ersten Jahren führten sie eine On-Off-Beziehung. So war Becker 2008 zwischenzeitlich etwa auch mit Alessandra Meyer-Wölden verlobt, ehe er und Lilly dauerhaft zusammenkamen. Am 12. Juni 2009 gaben sich der ehemalige Tennisspieler und das Model in St. Moritz das Jawort.

"Fick dich"

In jüngster Zeit gab es immer wieder Gerüchte, dass es um die Ehe der Beckers nicht zum Besten stünde. Befeuert wurden diese unter anderem während des Auftritts Lillys in der Reality-TV-Show "Global Gladiators" im vergangenen Jahr. Dort machte sie mehr als nur einmal vor laufenden Kameras ihrem Unmut über ihren Ehemann Luft. Als er ihr etwa keine persönliche Nachricht auf ihrem Wüsten-Trip zukommen lassen wollte, platzte es aus ihr heraus: "Ich würde am liebsten nach Hause fahren und sagen: Fick dich."

Lilly war vor ihrer Ehe mit Boris Becker bereits fünf Jahre lang mit einem US-amerikanischen Medienunternehmer verheiratet. Während diese Beziehung kinderlos blieb, bekam der Sportler in seiner ersten Ehe mit Barbara Feltus zwei Söhne. Zudem ist Boris Becker der Vater der mittlerweile 18-jährigen Anna Ermakova, die aus einer kurzzeitigen Affäre hervorging. Mit Lilly bekam er schließlich 2010 den gemeinsamen Sohn Amadeus.

Quelle: n-tv.de