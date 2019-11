Im Jahr 2017 wird bei Elton John Prostatakrebs festgestellt, es folgt ein erfolgreiche Operation. Der Eingriff beeinträchtigt jedoch seine Blasenkontrolle, bei Konzerten trägt der Superstar Windeln.

Mit seinem Buch "Ich - die Autobiografie" hat der Elton John den Wirbel um seine Person in den letzten Wochen angeheizt. Kaum ein Tag verging, ohne eine neue Enthüllung aus der Vergangenheit des britischen Popstars. Nun verriet er, dass er 2017 während eines Konzertes in Las Vegas eine Windel für Erwachsene trug und während seines Auftritts einnässte. "Wenn das die Zuschauer gewusst hätten", sagte John in einem fast einstündigen Interview mit dem britischen Fernsehsender BBC One.

Was im ersten Moment komisch klingt, hat einen ernsten Hintergrund: 2017 wurde bei dem preisgekrönten Komponisten Prostatakrebs festgestellt. John ließ sich mit Erfolg operieren. Dieser Eingriff habe seine Blasenkontrolle stark beeinträchtigt.

Trotz der gut verlaufenen OP hat die Krebserkrankung John nach eigenen Angaben beinahe das Leben gekostet: Auf Tour in Südamerika habe er sich eine Infektion zugezogen, die ihn in einen kritischen Zustand versetzte.