Ende der "Tatort"-Sommerpause: Endlich wieder Mord und Totschlag

Von Julian Vetten

In der Schweiz, Berlin und Wiesbaden wird experimentiert, in Kiel, Dortmund und Dresden neue Bande geknüpft, und in Hamburg trifft Schweigersches Popcornkino auf düstere Töne von der Ostsee: Die neue "Tatort"-Saison verspricht Spannung.

Wir sind ganz ehrlich: Das Ende dieser "Tatort"-Sommerpause hat uns kalt erwischt, schließlich ist der Endlossommer nicht nur temperaturtechnisch alles andere als am Ende. Sei's drum, wir freuen uns natürlich trotzdem wie Bolle über das leicht verfrühte Comeback unserer Lieblingskrimiserie und wagen schon mal einen Blick auf das kommende halbe Jahr.

Zum Auftakt servieren uns die Öffentlich-Rechtlichen direkt ein gewagtes Krimiexperiment, das diesmal weder aus Berlin noch aus Wiesbaden kommt, sondern - man höre und staune - von den sonst eher biederen Schweizern. "Die Musik stirbt zuletzt" wurde komplett ohne Schnitt in nur einem Take gedreht. Ob der unter der Regie von Dani Levy entstandene Fall rund um den Mord während eines Benefizkonzerts den großen Erwartungen gerecht wird, können Sie bereits am Samstag in unserer ausführlichen Analyse nachlesen. Der Auftakt-"Tatort" ist gleichzeitig auch der viertletzte Einsatz von Stefan Gubser und Delia Mayer alias Reto Flückiger und Liz Ritschard, nach 8 Jahren und 17 Folgen übergeben die Ermittler Ende 2019 an ein neues Team aus Zürich.

Apropos Experimente, ein besonderes Schmankerl dürfte Ende dieses Jahres der nächste Fall mit Ulrich Tukur werden: In "Murot und das Murmeltier" durchlebt der LKA-Ermittler einen einzigen Tag gleich sieben Mal. "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray lässt, äh, grüßen. Auch die Berliner scheinen nach "Meta" auf den Experimentalgeschmack gekommen zu sein: In "Tiere der Großstadt" steht am 16. September ein Roboter unter Mordverdacht. Künstliche Intelligenz ist zwar bereits seit mindestens zwei Spielzeiten eines der "Tatort"-Topthemen, die Verpflichtung des Ausnahmemusikers Nils Frahm lässt aber vermuten, dass der neue Fall der Berliner Kommissare keine 08/15-Krimikost wird.

Ein Hallodri aus Hamburg

Abwärts geht es mit Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler), wenn auch wahrscheinlich nur im Film selbst: Die früher so toughe Kommissarin wurde nach ihrem Ausfall in "Der Fall Holdt" vom niedersächsischen LKA nach Göttingen strafversetzt. Dort bekommt die blonde Ermittlerin mit der Deutsch-Uganderin Florence Kasumba in der Rolle der Anaïs Schmitz zumindest optisch einen krassen Gegenpart an die Seite gestellt - ob sich die beiden Powerfrauen vertragen, wird sich in ihrem ersten gemeinsamen Fall zeigen. Neue Partner bekommen auch die Ermittler aus Dortmund, Dresden und Kiel: Rick Okon ermittelt nach seiner Gastrolle in "Tollwut" als Jan Pawlak im Ruhrpott, Cornelia Gröschel ist ab 2019 an der Seite von Karin Hanczewski zu sehen und Almila Bagriacik spielt an der Kieler Förde die operative Fallanalytikerin Mila Sahin, um den Ausstieg von Sibel Kekili zu kompensieren.

Ganz verabschieden muss sich im Januar 2019 der unbeliebte Kommissar Stellbrink (Devid Striesow) aus dem Saarland nach nur sieben Fällen, das neue Team des SR lässt indes noch auf sich warten. Und auch wer auf Sabine Postel und Oliver Mommsen folgen wird, ist noch nicht bekannt: Die beiden Langzeitermittler sind noch in zwei Fällen zu sehen und machen ihren Laden dann nach insgesamt 34 Fällen für Radio Bremen dicht.

Tja, und dann gibt es da ja noch diesen Hallodri aus Hamburg, an dem sich die Geister scheiden: Nick Tschiller aka Til Schweiger. Quotentechnisch ging es für die "Stirb langsam"-Fälle zuletzt ja steil bergab, weswegen die Macher des Rostocker "Polizeiruf 110" die Abwärtsspirale nun stoppen sollen. Wie ein Hybrid aus den düsteren und oft ziemlich nachdenklich gehaltenen Fälle von der Ostsee und buntem Popcornkino à la Schweiger aussehen soll, übersteigt zwar momentan noch unsere Vorstellungen - wir lassen uns aber gerne überraschen, ob am Ende großes Kino auf uns wartet oder doch eher ein filmgewordener Frankenstein.

Quelle: n-tv.de