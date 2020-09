Die Liste der Eskapaden, die sich Ernst August Prinz von Hannover in seinem Leben schon geleistet hat, ist lang. Zuletzt lieferte er Schlagzeilen aus Österreich, wo er mit Polizisten aneinandergeraten war. Nun eskaliert ein weiterer Vorfall. Die Behörden lassen den Welfen festnehmen.

Knapp zwei Monate ist es her, dass Ernst August Prinz von Hannover mal wieder skandalträchtige Schlagzeilen produziert hat. So geriet er nach Polizeiangaben zunächst mit Beamten aneinander, die er selbst zu sich nach Hause gerufen hatte. Der 66-Jährige soll dabei so aggressiv gewesen sein, dass er sogar einem Ordnungshüter ins Gesicht schlug und vorübergehend in die Psychiatrie eingewiesen wurde.

Wenig später leistete sich Ernst August allerdings schon wieder die nächste Eskapade. Diesmal, so heißt es, sei er mit einem Baseballschläger beim Polizeirevier im oberösterreichischen Scharnstein aufgetaucht, um dort Beamten mit dem Erschlagen zu drohen. Schlimmeres konnte verhindert werden, auch weil seine Familie laut "Kronen"-Zeitung den Prinzen anschließend in Obhut nahm und sozusagen aus dem Verkehr zog.

Doch die Geschichte ist allem Anschein nach noch immer nicht vorbei und hat jetzt einen neuen unrühmlichen Höhepunkt gefunden, wie ebenfalls das österreichische Blatt zu berichten weiß. Demnach wurde Ernst August nun nach einem weiteren Vorfall sogar festgenommen.

Mit Schlägertrupp gedroht?

Vorausgegangen sei eine erneute Auseinandersetzung des Prinzen mit der Polizei, heißt es. So habe eine Polizistin Anzeige gegen Ernst August gestellt, nachdem dieser sie und ihren Mann bedroht und genötigt habe. Der Urenkel von Kaiser Wilhelm II. habe das Ehepaar aufgefordert, sich zu "schleichen", da er ihm sonst einen Schlägertrupp auf den Hals schicken werde, schreibt die "Kronen"-Zeitung. Auch vor Sachbeschädigung habe Ernst August nicht zurückgeschreckt und ein Verkehrszeichen herausgerissen sowie ein Fenster eingeschlagen.

Die Folge: Ein Gericht ordnete die Festnahme Ernst Augusts an. Die Polizei rückte daraufhin zur Jagdhütte des Prinzen im Almtal aus und nahm ihn dort in Gewahrsam. Ob dies wohl der letzte Akt im Scharmützel des Blaublütigen mit den österreichischen Behörden war?