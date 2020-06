Geschminkte Gesichter, aggressives Auftreten, drei Gitarrenriffs - damit werden die Misfits bereits in den 70er-Jahren zu den Begründern des Horrorpunk. Einer, der in den ersten Jahren unter anderem an der Seite von Sänger Glenn Danzig mitwirkt, ist Schlagzeuger Joey Image. Er ist nun einem Krebsleiden erlegen.

Joey Image, ehemaliger Schlagzeuger der Horrorpunk-Band Misfits, ist tot. Das bestätigten seine einstigen Band-Kollegen auf Instagram. Image, der mit bürgerlichem Namen Joey Poole hieß, erlag am 1. Juni einem Krebsleiden. Er wurde 63 Jahre alt.

Laut einer "GoFundMe"-Kampagne, die Spenden für seine Behandlung sammelte, wurde bei Image 2016 Leberkrebs diagnostiziert. Er habe sich damals an der Universität von Miami in Behandlung begeben, heißt es. Er hätte zu den möglichen Kandidaten für eine Lebertransplantation gezählt. Dazu ist es aber offenbar nicht mehr gekommen.

Auf Instagram verabschiedeten sich die ehemaligen Band-Gefährten von ihrem Schlagzeuger, der von 1978 bis 1979 die Drumsticks für die Punker schwang. "Ruhe in Frieden, Joey Image. 05. März 1957 - 01. Juni. 2020", heißt es in dem Beitrag. Dazu postete die Band ein Bild von einem Konzert in New York im Jahr 1979. Darauf ist neben Joey Image hinter den Schlagzeugkesseln auch das Misfits-Gründungsmitglied Jerry Only im Vordergrund zu sehen.

Von Marky Ramone bis Dave Lombardo

Die Misfits wurden 1977 an der amerikanischen Ostküste gegründet und mauserten sich alsbald zur Kultband. Ihr Totenkopf-Logo ist in der Punk-Szene allgegenwärtig. Zu den Gründungsmitgliedern zählte auch Sänger Glenn Danzig, der später mit den Bands Samhain und Danzig ebenfalls Erfolge feierte und einem noch breiteren Publikum bekannt wurde.

1983 lösten sich die Misfits auf. 1995 wurden sie wiedergegründet und bis heute fortgeführt. Im Laufe ihres Bestehens erlebte die Gruppe unzählige Besetzungswechsel. Unter anderem gehörte ihr von 2000 bis 2005 auch fünf Jahre lang Marky Ramone, der ehemalige Schlagzeuger der Ramones, an. Seit 2016 fungiert erstmals seit 1983 Glenn Danzig wieder als Sänger der Formation. Im selben Jahr stieg auch Dave Lombardo, einstmals Drummer bei Slayer, mit ein.