Monatelang wird Jasmin Tawil vermisst, sogar von ihrem Vater über die Medien gesucht. Nun postet sie zum ersten Mal seit 2016 ein Foto - und zeigt ihr größtes Glück.

Von der ehemaligen "GZSZ"-Schauspielerin Jasmin Tawil gab es schon länger kein Lebenszeichen mehr. Auf Instagram hatte die 37-Jährige ihren letzten Beitrag im Januar 2016 geteilt. Nun hat sich die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil überraschend zurückgemeldet - mit unerwarteten Neuigkeiten: Sie ist Mutter geworden.

Jasmin Madeleine El-Tawil, wie ihr Name auf dem Instagram-Account lautet, hat ein Foto veröffentlicht, das sie mit ihrem Baby am Strand zeigt. "Wenn das Glück Dich trifft", schreibt sie schlicht dazu. Das Kind ist in ein Handtuch gehüllt, die stolze Mama strahlt es an. Wo das Foto aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Der "Bild" soll die 37-Jährige jedoch gesagt haben, dass ihr Baby ein Junge ist.

2014 hatte sich der Sänger Adel Tawil von der Schauspielerin getrennt. Sie konnte die Trennung nicht verkraften, postete verstörende Videos und Nachrichten auf Instagram, die ihren angeschlagenen Zustand dokumentierten. Zuletzt meldete sie sich vor Monaten aus Kalifornien und teilte mit, dass sie auf der Straße lebe. Ihr Vater versuchte wenig später, sie über die Medien wiederzufinden, da er den Kontakt zu seiner Tochter verloren hatte. Laut "Bild" war sie nach Hawaii gezogen, wo ihr Tawil damals einen Heiratsantrag gemacht hatte.

Die Kommentare unter ihrem Bild bei Instagram sind zum Teil sehr herzlich, viele Fans wünschen ihr alles Gute und beglückwünschen sie zu ihrem Kind. Andere hingegen schrieben unter das Bild, dass es sich niemals um ein echtes Baby handele, sondern eine Puppe. Vor allem die großen Hände des Kindes lassen einige Nutzer die Echtheit des Bildes anzweifeln.