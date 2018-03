Unterhaltung

"Ich habe 'Ja' gesagt": Frank Otto will seine Nathalie Volk heiraten

Die Liebelei zwischen Model Nathalie Volk und Unternehmer Otto Frank hat ein Happy End. Der 60-Jährige machte seiner Freundin einen Heiratsantrag, sie sagte ja. Selbst die Schwiegermutter ist happy.

In der Liebesgeschichte von Nathalie Volk und Frank Otto wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der 60-Jährige hat seiner 39 Jahre jüngeren Freundin einen Heiratsantrag gemacht. In der SWR-Talkshow "Nachtcafé" verkündete das Paar seine Verlobung. Das Model erzählte dazu: "Er hat mich jetzt gefragt und ich habe 'Ja' gesagt." An ihrem Ringfinger trug die 21-Jährige dabei ein Schmuckstück. Ob es sich dabei um ihren Verlobungsring handelte, wollte sie nicht verraten.

Der zweitälteste Sohn von Otto-Versand-Mogul Werner Otto hatte die "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin vor wenigen Jahren auf einer Charity-Veranstaltung kennengelernt. Seit zweieinhalb Jahren sind sie ein Paar, doch der Start war schwierig. Volk erzählte, dass es für sie keine Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. "Ich habe mich ganz langsam verliebt", sagte sie in der Sendung und erklärte dazu: "Die Jungs, die ich vorher kannte, waren oft fies zu mir. Er war aber immer nett, hat mir Blumen geschenkt und mich zum Essen eingeladen." Der Unternehmer war sich seiner Gefühle für Volk dagegen schneller sicher. Das Model habe ihn von Beginn an in ihren Bann gezogen, gestand er.

Selbst das erste Treffen mit der Familie löste bei Otto keine Angstzustände aus. Als der 60-Jährige Volks Mutter kennenlernte, die 13 Jahre jünger ist als er, sei es wie immer gewesen, sagte er. "Ich war aufgeregt und habe versucht, einen guten Eindruck zu machen." Das habe gut geklappt. Viktoria Volk, die Schwiegermutter in spe, ist ebenfalls begeistert von der Verlobung: "Ich freue mich riesig. So einen Schwiegersohn wünscht sich doch jede Mama", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Otto tue ihrer Tochter sehr gut.

Zuletzt war Volks Mutter in einen Rechtsstreit verwickelt. Erst vor wenigen Tagen wurde die Lehrerin zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie eine Krankschreibung gefälscht hatte. Diese hatte sie benötigt, um ihre Tochter außerhalb der Schulferien in den RTL-Dschungel nach Australien begleiten zu können. Ihre Schule hatte die 48-Jährige anschließend suspendiert. Dagegen war sie gerichtlich vorgegangen.

Quelle: n-tv.de