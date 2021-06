Mehr als fünf Jahre sind Gwen Stefani und Blake Shelton bereits ein Paar. Seit vergangenem Oktober sind die beiden auch verlobt. Haben sie nun sogar klammheimlich geheiratet? Die Hand der 51-Jährigen ziert jedenfalls ein neuer, verdächtig aussehender Klunker.

Gwen Stefani und Blake Shelton könnten still und heimlich geheiratet haben. Fotos, die dem Promiportal "Page Six" vorliegen, zeigen die US-Sängerin mit einem auffälligen Klunker am Ringfinger - direkt hinter ihrem Verlobungsring. Die beiden sind gerade erst aus Oklahoma zurückgekommen, wo Shelton eine Ranch besitzt. Auf dem Gelände soll Shelton für die Hochzeit extra eine Kapelle errichtet haben.

Dass die beiden bald heiraten würden, war kein Geheimnis. Erst vor wenigen Tagen ließ Stefani ihre Fans an ihrem Junggesellinnenabschied teilhaben. Zu einem Foto, das sie mit einem Geschenk und einem Glas Wein zeigt, schrieb sie: "Sie wird heirateeeen."

Familie kidnappt Stefani

Zudem verriet die Sängerin, dass sie von ihren Freunden und ihrer Familie "gekidnappt" worden sei, um mit ihnen eine Überraschungsparty zu feiern. In ihren Instagram-Storys präsentierte die 51-Jährige stolz einige Geschenke, die sie von ihren Liebsten erhalten hatte. Darunter ein Rosenbouquet sowie ein Brief für "die werdende Braut".

Der Country-Musiker Blake Shelton hatte der ehemaligen No-Doubt-Sängerin den Antrag bereits im vergangenen Oktober gemacht - mit einem riesigen Diamantring, der um die sechs bis neun Karat haben soll.

Das Paar hatte sich 2015 am Set zur US-Show "The Voice" kennengelernt, wo beide als Coaches die Kandidaten betreuen. Für Stefani ist es die zweite Ehe nach ihrer Scheidung im Jahr 2016 von Bush-Sänger Gavin Rossdale. Die beiden waren seit 2002 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Shelton wiederum hat bereits zwei Ehen hinter sich: Mit Kaynette Gern war er von 2003 bis 2006 verheiratet, mit Miranda Lambert zwischen 2011 und 2015.