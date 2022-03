Anfang des Jahres nimmt Modeschöpfer Harald Glööckler an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und kommt weiter, als so manch einer gedacht hätte. Wie er jetzt zugibt, überrascht das offenbar sogar ihn selbst. Für den Erfolg ging er nämlich deutlich weiter, als er erwartet hätte.

Modeschöpfer Harald Glööckler ist im RTL-Dschungelcamp nach eigenen Angaben bis hart an seine Grenzen gegangen - und darüber hinaus. "Ich habe mich meinen Ängsten gestellt und festgestellt, dass ich - oder man - alles schaffen kann, wenn man bereit dazu ist", sagte er.

Gleich die erste Prüfung habe in großer Höhe stattgefunden. "Das war für mich eine gewaltige Herausforderung, da ich unter schrecklicher Höhenangst leide und nicht schwindelfrei bin", berichtete Glööckler,. "Aber gleich zu Beginn Nein sagen konnte ich nicht. Also dachte ich: Augen zu und durch." Das Dschungelcamp ging im Februar mit einem Sieg von Filip Pavlovic zu Ende. Glööckler schied im Halbfinale aus.

An der Reality-Sendung würde er aber wieder teilnehmen. "Es war für mich eine wundervolle, großartige Erfahrung, die ich nicht bereue. Ganz im Gegenteil", sagte Glööckler. Überrascht habe ihn nichts. "Es war so, wie ich mir das vorgestellt habe. Im selben Maße, wie ich Visionär bin, bin ich auch Realist und kann Dinge recht gut einschätzen." Im Nachhinein angeschaut habe er sich die Folgen nicht. "Was ich mache, schaue ich mir für gewöhnlich nicht an. Es ist oft ernüchternd, wenn man Dinge, die man gemacht hat, aus zweiter Hand betrachtet."

Konzentration aufs Business

Gut sechs Jahre nach seinem Umzug in die Pfalz sei er künftig wieder häufiger in Berlin. In der Hauptstadt wolle er "das Business weiter nach vorne bringen", sagte Glööckler. Hauptwohnsitz bleibe Kirchheim in der Pfalz. Medienberichte, denen zufolge er seinen Mann verlassen habe, seien falsch. "Es ist traurig, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man ein paar Möbel in die Zweitwohnung mitnimmt."

Im Rahmen der Berlin Fashion Week ist der Künstler unter anderem am heutigen Dienstag einer der Gäste von Designerin Anja Gockel. Dann präsentiert Glööckler "pompöse Sonnenbrillen", wie es hieß.

Harald Glööckler wurde im baden-württembergischen Maulbronn geboren und lebt seit 2015 in der Pfalz. Seit rund 35 Jahren ist er mit dem heute 73-jährigen Herrenausstatter Dieter Schroth zusammen, seit gut sieben Jahren sind die zwei auch verheiratet.