Prinz will er schon gar nicht mehr genannt werden. Doch ein paar Auftritte im Namen der Krone muss Harry noch absolvieren. Jetzt auch wieder gemeinsam mit seiner Frau Meghan. Beide sind zurück in London - und strahlen trotz Schmuddelwetter um die Wette.

Beinahe sah es aus, als hätten sie den Gute-Laune-Song "Singin' in the Rain" auf den Lippen. Nun gut, gesungen haben Noch-Prinz Harry und seine Frau Meghan zwar nicht. Dennoch schienen die beiden bester Laune zu sein, als sie sich am Donnerstagabend in London gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten. Und das, obwohl das Wetter einem schon die Stimmung hätte verhageln können - es regnete in Strömen.

Meghan scheint die Auszeit gut getan zu haben. (Foto: imago images/PA Images)

Für Meghan war es der erste offizielle Auftritt seit der Ankündigung, dass sie und ihr Mann ins zweite Glied der Königsfamilie zurück rücken und ihre royalen Verpflichtungen weitgehend ablegen werden. Anlass waren die Endeavour Fund Awards - eine Preisverleihung, bei der kriegsversehrte Soldaten für besondere sportliche Leistungen ausgezeichnet werden.

Die 38-Jährige erschien zu der Zeremonie in einem eleganten hellblauen Etui-Kleid der Designerin Victoria Beckham, das ihre Knie knapp bedeckte. Harry trug passend dazu einen dunkelblauen Anzug mit blauer Krawatte und weißem Hemd.

Gedränge an den Absperrungen

Die ehemalige Schauspielerin griff die Anzugfarbe ihres Mannes in ihren Spitzenpumps wieder auf und komplettierte ihr Outfit mit goldfarbenen Kreolen, einem goldenen Armband und einer dunkelblauen Clutch. Die schwarzen Haare trug die 38-Jährige streng zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, bezüglich ihres Make-ups entschied sie sich für Smokey Eyes, kirschroten Lipgloss und ein wenig Rouge.

Dutzende Beobachter drängten sich hinter den Absperrungen vor dem Mansion House in der britischen Hauptstadt, um einen Blick auf das royale Paar zu erhaschen. Meghan war nach der Rückzugs-Ankündigung im Januar nach Kanada gereist und seither nicht mehr in England gesichtet worden. Einige offizielle Termine werden der Prinz und die Herzogin in den kommenden Tagen noch absolvieren - am 31. März endet ihre Zeit als First-Class-Royals.