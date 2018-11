Unterhaltung

Bye-bye Kensington Palast: Harry und Meghan planen Umzug

Der Herzog und die Herzogin von Sussex könnten schon bald London den Rücken kehren - und so auch auf Abstand zu Prinz William und seiner Frau gehen. Wie britische Medien berichten, lassen sie ihr neues Domizil bereits renovieren.

Einem Bericht des britischen Boulevardblatts "The Sun" zufolge, planen Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren baldigen Auszug aus dem Kensington Palast. Damit würden sie sich zumindest räumlich von Prinz William und Herzogin Kate distanzieren. Die "Sunday Times" hatte zuvor schon spekuliert, dass das Paar nach der Geburt des Babys im Frühjahr umziehen könnte.

Laut "The Sun"-Bericht wollen Harry und Meghan in das Frogmore Cottage mit zehn Schlafzimmern auf dem Gelände von Schloss Windsor ziehen. Ein persönliches Fitness- und Yogastudio soll sich dann auch in ihrem neuen Zuhause befinden. Stimmen die Gerüchte, könnte das Paar, das im Frühjahr Nachwuchs erwartet, schon 2019 einziehen. Zuerst sei aber eine große Renovierung nötig, heißt es weiter. Das neue Zuhause wurde ihnen von Queen Elizabeth II. geschenkt. Schon die Verlobungsfotos des Paares waren dort entstanden und auch nach der Hochzeit gab es Feierlichkeiten auf dem Anwesen.

Während die "Sun" von "kleineren Spannungen" zwischen Harry und William erfahren haben will, sei die räumliche Trennung laut anderer Experten ein natürlicher Prozess. William werde als künftiger Thronfolger ein anderes Leben führen und sein Bruder und seine Frau wollten ihren eigenen Weg einschlagen. Gemeinsame Auftritte im Namen der Queen und Wohltätigkeitskampagnen der vier Royals wird es aber wohl sicher weiter geben.

Quelle: n-tv.de