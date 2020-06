Mehrfach geraten Hayden Panettiere und ihr Freund Brian Hickerson in die Schlagzeilen, weil er ihr gegenüber gewalttätig wird. Dennoch bleibt die Schauspielerin bei ihm. Nun hat sich die Ex von Box-Weltmeister Wladimir Klitschko aber angeblich endlich getrennt.

Seit fast zwei Jahren ist Hayden Panettiere mit Brian Hickerson zusammen. Immer wieder muss bei den beiden die Polizei anrücken, weil der 31-Jährige die Ex-Verlobte von Wladimir Klitschkos geschlagen hat. Hickerson muss deswegen sogar ins Gefängnis. Trotzdem bleibt Panettiere bei ihm. Nun berichten US-Medien, dass sie sich endlich und endgültig getrennt haben soll.

Zweimal waren Panettiere und Klitschko ein Paar. (Foto: imago/Future Image)

Wie "US Weekly" meldet, haben die beiden inzwischen keinen Kontakt mehr. "Er ist zurück in seine Heimatstadt in South Carolina gezogen, und Freunde hoffen, dass es das Ende ihrer Reise mit ihm ist", zitiert die Seite einen Insider. Panettiere befinde sich aktuell in einer sehr guten Phase und sei auf dem Weg der Genesung.

"Sie macht mit ihrem Leben weiter und arbeitet wieder in Hollywood und ist wieder kreativ", soll eine andere Quelle "US Weekly" berichtet haben. Die 30-Jährige sei jetzt ruhiger und entspannter. Sie versuche, den Schmerz hinter sich zu lassen und sich auf ihre Zukunft zu konzentrieren.

Gewalt am Valentinstag

Zum ersten Mal wurde Hickerson wegen häuslicher Gewalt im Mai 2019 verhaftet. Und auch im Februar kam es bei dem Paar zu Hause wieder zu einem Gewaltausbruch. Am Valentinstag musste die Polizei anrücken, wie seinerzeit die US-Promiseite "TMZ" berichtete. Als die Beamten eintrafen, befand sich ein berauschter Hickerson in der Einfahrt. Panettiere berichtete den Beamten, es sei im Schlafzimmer zur Auseinandersetzung gekommen, Hickerson habe sie herumgestoßen und "mit geballter Faust" geschlagen. Der Polizei zufolge trug Panettiere ein rotes, geschwollenes Gesicht sowie eine Schramme und eine Schwellung an der linken Hand davon. Hickerson wurde festgenommen, kurz darauf aber auf Kaution wieder entlassen.

Hayden Panettiere war von Anfang 2010 bis Mitte Mai 2011 mit Wladimir Klitschko zusammen. Nach der Trennung von dem ehemaligen Boxer kam sie zunächst mit dem Football-Spieler Scotty McKnight zusammen, ehe sie und Klitschko wieder zusammenfanden und 2013 noch einmal ein Paar wurden. Kurz darauf gaben sie ihre Verlobung bekannt, im Dezember 2014 kam ihre Tochter Kaya Evdokia zur Welt. In der Folge kämpfte Panettiere mit einer postnatalen Depression. Die erneute Trennung des Paares folgte dann im August 2018, seither ist Panettiere mit Hickerson liiert.