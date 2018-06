Unterhaltung

Drohung mit Selbstmord: Heather Locklear bricht erneut zusammen

Schauspielerin Heather Locklear ist und bleibt ein Sorgenkind. Nachdem sie bereits vor einigen Wochen Ärger mit der Polizei hatte, rastet sie nun offenbar abermals aus. Dabei soll sie auch gewalttätig geworden sein.

Erneut hat Heather Locklear die US-amerikanische Polizei auf den Plan gerufen. Die Schauspielerin soll damit gedroht haben, sich umbringen zu wollen. Das berichtet das US-Promi-Portal TMZ.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es Locklear mit den Beamten zu tun bekommen. Derzeit soll sie sich in einem Krankenhaus aufhalten. Es werde untersucht, ob sie womöglich psychische Probleme habe, meldet TMZ.

Eltern gewürgt und geschlagen

Die 56-Jährige habe den ganzen Tag aufgewühlt gewirkt, sagte ein anonymer Informant aus Locklears Umfeld dem Portal. Die Eltern der Schauspielerin seien deshalb zum Haus ihrer Tochter gefahren, um nach ihr zu sehen. Dort sei Locklear gewalttätig geworden, habe angeblich ihre Mutter gewürgt und ihren Vater geschlagen.

Locklear habe schließlich versucht, eine Schusswaffe zu finden und damit gedroht, sich umzubringen, heißt es. Daraufhin habe ihre Mutter die Polizei gerufen. Nach Eintreffen der Beamten sei die Einweisung Locklears in ein Krankenhaus veranlasst worden.

Suche nach Schusswaffe

In den vergangenen Wochen hatte die Polizei mehrmals wegen der Schauspielerin ausrücken müssen. Ende Februar soll sie angeblich ihren Freund geschlagen haben, woraufhin sie in Handschellen abgeführt wurde. Dabei soll sie den anwesenden Polizisten gedroht haben, sie zu erschießen, sollten sie sich jemals wieder in ihr Haus wagen. In der Folge durchsuchten Beamte Locklears Haus nach einer Schusswaffe, die die Schauspielerin 1985 erworben haben soll. Die Polizei sei allerdings nicht fündig geworden, hieß es damals.

Heather Locklear wurde in den 1980er-Jahren vor allem durch ihre Rollen in TV-Serien bekannt. So verkörperte sie im "Denver-Clan" die durchtriebene "Sammy-Jo". In "T.J. Hooker" an der Seite von "Captain Kirk" William Shatner spielte sie die Polizistin "Stacy Sheridan". Erfolge feierte Locklear später auch als "Amanda Woodward" in der Serie "Melrose Place" und als "Caitlin Moore" in der Sitcom "Chaos City".

Rat und Nothilfe Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (Tel.: 0800/111-0-111) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333; wochentags von 14 bis 20 Uhr)

Auf den Seiten der Deutschen Depressionshilfe sind Listen mit regionalen Krisendiensten und mit Kliniken zu finden. Zudem gibt es viele Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige, um die Situation und die Versorgung Depressiver zu verbessern. Sie bieten Depressiven ein E-Mail-Beratung als Orientierungshilfe an.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Quelle: n-tv.de