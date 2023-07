Sie war die "Sammy-Jo" im "Denver-Clan", "Officer Stacy Sheridan" in "T.J. Hooker" und "Amanda Woodward" in "Melrose Place". Doch seit geraumer Zeit produziert Heather Locklear vor allem Negativschlagzeilen. Nun taucht sie völlig derangiert in der Öffentlichkeit auf.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heather Locklears Zustand Anlass zur Sorge gibt. Schließlich macht sie schon seit Jahren immer wieder traurige Negativschlagzeilen - egal, ob es um gesundheitliche Probleme, Drogen oder häusliche Gewalt geht. Bilder und Videoaufnahmen, die die Schauspielerin jetzt im kalifornischen Malibu zeigen und die der "Daily Mail" vorliegen, machen abermals betroffen.

Die Sorgen um sie sind nicht neu: Locklear nach einer Festnahme 2018. (Foto: picture alliance/AP Photo)

Nach Informationen der britischen Zeitung wurde Locklear vor einem Bürogebäude abgelichtet, in dem sie zuvor anscheinend einen Termin wahrgenommen hatte. Die 61-Jährige trägt ein ärmelloses Shirt und eine Jogginghose mit Tarnmuster. Ihre nach wie vor langen blonden Haare sind zerzaust. Ihre Füße stecken in Flip-Flops.

Auf den Fotos ist zu sehen, wie Locklear auf einem Gebäudevorsprung entlang balanciert, von dem aus es rund zwei Meter in die Tiefe geht. Laut "Daily Mail" machte sie dabei alles andere als einen sicheren Eindruck. Um bei ihrem Torkelgang nicht zu stürzen, hält sie sich an ein paar ebenfalls zum Gebäude gehörenden Mauervorsprüngen fest.

Freund wartet geduldig in Auto

Im Video ist die Schauspielerin dabei zu erleben, wie sie auf ein paar Treppenstufen sitzt. Sie hat ein Notizbuch auf dem Schoß, aus dem sie vorzulesen und dabei Selbstgespräche zu führen scheint. Energisch deutet sie mit einem Finger auf einen Eintrag, ehe sie das Buch zurück in ihre Tasche stopft.

Laut "Daily Mail" verbrachte Locklear mehr als eine Stunde vor dem Bürogebäude. Dann sei sie über die Straße zu ihrem Freund Chris Heisser gerannt, der geduldig in seinem Auto auf sie gewartet habe. Die Schauspielerin und der frühere Motocross-Fahrer sollen sich schon seit High-School-Tagen kennen und ihre Jugendliebe etwa 2017 wieder aufgefrischt haben. Nach "Daily Mail"-Informationen sind sie seit 2020 auch verlobt.

Neben einigen Rollen in Kinofilmen waren es vor allem ihre Einsätze in verschiedenen Fernsehserien, die Locklear bekannt machten. Im "Denver-Clan" übernahm sie die Verkörperung der durchtriebenen "Sammy-Jo". In "T.J. Hooker" trat sie als "Officer Stacy Sheridan" als Polizistin auf. In "Melrose Place" durfte sie als "Amanda Woodward" dann wieder eine zwielichtige Figur mimen.

Privat war Locklear von 1986 bis 1993 mit Mötley-Crüe-Drummer Tommy Lee verheiratet, späterer Ehemann von Pamela Anderson. Von 1994 bis 2006 währte ihre Ehe mit Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora, mit dem sie eine Tochter bekam. Eine Verlobung mit Schauspieler Jack Wagner im Sommer 2011 wurde nur wenig später auch schon wieder gelöst.

Mehr als 20 Mal im Entzug

Erstmals größer in die Negativschlagzeilen geriet Locklear 2008. Von einem angeblichen Selbstmordversuch war ebenso die Rede, wie von einer Behandlung wegen Angstzuständen und Depressionen. Zudem wurde sie wegen des Verdachts festgenommen, berauscht mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein.

Von da an machten Alkohol und Drogen der Schauspielerin immer wieder Probleme. Das "People"-Magazin berichtete 2019, Locklear habe bereits mehr als 20 Entziehungskuren hinter sich.

Einer Festnahme wegen häuslicher Gewalt 2018 soll ein handfester Streit mit Heisser vorausgegangen sein. Wenig später wurde Locklear mit dem Verdacht auf eine Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert. Daraufhin musste sie sich auf Anweisung eines Gerichts 30 Tage lang in eine psychologische Betreuungseinrichtung begeben. Doch ihre Dämonen hat Locklear womöglich noch immer nicht besiegt.