Bei der Aufzeichnung der US-Show "America's Got Talent" muss Jurorin Heidi Klum von der Bühne geleitet werden. Und sie kommt auch nicht zurück ans Set. Offenbar hat sich die 46-Jährige den Magen verdorben.

Heidi Klum ist krank, wie das US-Portal "TMZ" berichtet. Die Modelmama konnte bei der Liveaufzeichnung der Castingshow "America's Got Talent" nicht wie geplant als Jurorin auftreten. Offenbar hatte sie sich den Magen verdorben. Bilder zeigten Klum noch kurz zuvor frohen Mutes bei der Ankunft am Studio. Wenig später saßen dann aber wohl nur ihre Kollegen Howie Mandel, Simon Cowell und Sofía Vergara bei der Aufzeichnung am Jurytisch.

Dem Live-Publikum vor Ort in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien sagten die verbleibenden Juroren, dass sich Klum eine Art Lebensmittelvergiftung eingefangen habe. Schauspielerin Vergara soll gescherzt haben, dass sie in der Nacht ihrer Kollegin noch Essen vorbeigeschickt habe. Klum selbst meldete sich bislang noch nicht zu Wort. Selbst auf ihrem Instagram-Account ist bis dato keine Rede von einer Erkrankung.

Gerade laufen die Dreharbeiten zur 15. Staffel der US-Talentshow, bei der Klum bereits von 2013 bis 2018 in der Jury saß und nur im letzten Jahr aussetzte. Nun haben sie und Vergara die Nachfolge der Schauspielerinnen Gabrielle Union und Julianne Hough angetreten.