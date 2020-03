Vor einigen Tagen informiert Heidi Klum ihre Fans darüber, dass sie erkrankt sei. Die Symptome lassen befürchten, sie könnte sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Nachdem ihr Ehemann Tom Kaulitz bereits negativ getestet wurde, geht es auch Klum schon deutlich besser.

Heidi Klum befindet sich auf dem Weg der Besserung. Seit einer Woche hütet sie nun bereits großenteils das Bett, jetzt aber konnte sie ihren Fans mitteilen, dass es ihr offenbar wieder deutlich besser geht.

Klum veröffentlichte in ihrer Instagram-Story einen neuen kurzen Clip mit ihrer Katze, zu dem sie schrieb: "Tag sieben im Bett und ich fühle mich viel besser". Außerdem teilte die 46-Jährige ein Foto von sich an der frischen Luft und mehrere Clips ihres spielenden Hundes Anton. Ob sie sich aber womöglich mit dem Coronavirus angesteckt hat, hat die Model-Mama noch nicht verraten.

Testergebnis noch offen

"Alles hat mit einem Frösteln angefangen, ich habe mich fieberhaft gefühlt, Husten, laufende Nase", hatte Klum vor wenigen Tagen ebenfalls in einem kurzen Video aus ihrem Bett in ihren Instagram-Storys erzählt. Zu der Zeit befand sich sie ich einer selbst auferlegten Quarantäne. Weiter hatte sie erklärt: "Ich hoffe es ist nur eine Erkältung. Ich würde gerne einen Corona-Test machen, aber hier gibt es einfach keinen." Später hatte sie sich aber wohl doch testen lassen können.

Zuletzt hatte Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz, der Bruder von Klums Ehemann Tom Kaulitz, in einer Instagram-Story bestätigt, dass Toms Test negativ ausgefallen sei. Der hatte sich nach der Rückkehr von der Tour mit seinem Bruder und dem Rest der Band nicht gut gefühlt. Und so befand er sich vorläufig in Isolation. Klum postete per Instagram ein Update und schickte einen Kuss der beiden durch eine Glasscheibe um die Welt. Dazu schrieb sie: "So sehr ich mich danach sehne, ihn zu umarmen und zu küssen, ist es wichtig, das Richtige zu tun." Ob diese Vorsichtsmaßnahme nötig war, wird sich zeigen. Die Ergebnisse von Klums Test sind noch nicht bekannt.