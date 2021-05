Sarah Lombardi und Julian Büscher haben sich das Jawort gegeben. Das gibt das Paar auf Instagram bekannt. Mit der Trauung kehrt die Musikerin auch wieder zur ihrem Geburtsnamen zurück.

Sängerin Sarah Lombardi ist unter der Haube. Die Nachricht über die Vermählung verkündete die 28-Jährige und ihr frischgebackener Ehemann Julian Büscher am Nachmittag auf Instagram.

"Mr. & Mrs. Engels", schreibt die 28-Jährige zu zwei Bildern, die das frisch verheiratete Paar offenbar direkt nach der Trauung zeigen. Er in einem grauen Anzug, sie in einem weißen Spitzenkleid. Beide sind eng umschlungen und geben sich auf dem zweiten Bild einen dicken Kuss. Durch die Bildbeschreibung ist auch klar: Die Sängerin hat ihren Geburtsnamen Engels wieder angenommen und auch ihren neuen Ehemann davon überzeugt.

Wo und wann die Trauung stattfand, ist unklar. Kurz nach Veröffentlichung der Hochzeitsfotos bedankte sich Sarah Engels in einer Instagram-Story bei ihren Fans für die vielen Glückwünsche. Laut ihrer Aussage erfolgte die Hochzeit im engsten Familienkreis. In Zukunft will die Musikern ihren Geburtsnamen auch als Künstlernamen verwenden.

Der "Bild am Sonntag" hatte sie Ende Februar noch über die Namensfrage gesagt: "Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Der einzige Grund, warum ich den Namen Lombardi nach der Scheidung behalten habe, ist mein Sohn. Ich fände es komisch, wenn ich einen anderen Namen hätte als Alessio."

Die Sängerin war von 2013 bis 2019 mit Musiker-Kollege Pietro Lombardi verheiratet. Beide lernten sich bei "Deutschland sucht den Superstar" kennen und lieben. Zwei Jahre nach der Hochzeit kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt. Im Oktober 2016 trennte sich das Paar, nachdem Fotos von Lombardi und ihrer Affäre an die Öffentlichkeit gelangt waren. Seit 2019 ist Lombardi mit Fußballer Julian Büscher liiert, der in der Regionalliga spielt. Ein Jahr später folgte die Verlobung auf den Malediven.