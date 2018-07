Unterhaltung

"Ich habe es gespürt": Helene Fischer sagt "D A N K E !!!"

Sie ist einfach ein Profi durch und durch und weiß, wie sie ihre Fans glücklich macht. Nach dem Abschluss ihrer Stadion-Tournee wendet sich Helene Fischer in einer emotionalen Botschaft direkt an ihre Anhänger. Sie sei "unglaublich erfüllt und dankbar", erklärt sie da.

Zwei Tage nach dem letzten Auftritt am Sonntagabend in Stuttgart im Rahmen ihrer Stadion-Tour bedankt sich Schlager-Königin Helene Fischer bei den Fans.

"Die 12 schönsten Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren im letzten Monat unser zuhause. Wir haben gerockt, getanzt, gesungen und die Abende zu unserem Sommerevent gemacht. Ich durfte gemeinsam mit und durch euch Freude, Tränen, Emotionen und pure Glücksgefühle teilen und so ganz nebenbei die fetteste Party mit meinen Freunden feiern", fasst sie auf Facebook das Erlebte zusammen.

Und dann wird es emotional: "Ich werde viele Momente vermissen, aber ich bin unglaublich erfüllt und dankbar, diese wunderschöne Zeit in meinem Herzen zu tragen und sagen zu können: Ich habe es gespürt", schreibt Fischer in Anlehnung an ihren Hit "Achterbahn". "An meine fantastischen Tänzer, meine wunderbare Band, Ben Zucker (Support-Act, Anm. d. Red.), unser Creative-Team, meine gesamte Crew und an EUCH ALLE, die dieses Sommermärchen mit uns wahr gemacht haben - aus tiefstem Herzen: D A N K E !!!"

Wer die Sängerin in diesem Jahr noch einmal live erleben will, für den gibt es im September noch ein paar Nachholtermine der Arenashow "Helene Fischer - Live 2018". Die eigentlich für vergangenen Winter geplanten Konzerte mussten verschoben werden, weil die Sängerin an einem Infekt litt. Die Konzerte finden am 1. und 2.9. in Mannheim statt. Am 4., 5., 7., 8. und 9.9. tritt Fischer in Berlin auf, am 11. und 12.9. in Wien sowie am 15.9. in Arnheim in den Niederlanden.

Quelle: n-tv.de