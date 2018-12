Seit Jahren befindet sich Helene Fischer nun schon auf der Überholspur. Doch das Jahr 2019 will die Schlagerkönigin mal ein wenig ruhiger angehen. Ihre Ankündigung, sie wolle sich "Zeit nehmen, um einfach mal in mich hineinzuhorchen, wo ich hinwill", lässt manche aber auch aufhorchen.

Was für ein Jahr schon wieder hinter Helene Fischer liegt: Erst beendet sie die reguläre Tournee zu ihrem selbstbetitelten Album mit jeweils fünf Konzerten in nahezu jeder größeren Stadt. Dann macht sie landauf, landab die Stadien voll. Und ganz nebenbei kann sie sich zum fünften Mal in sechs Jahren über die Auszeichnung "Album des Jahres" freuen. Denn obwohl "Helene Fischer" schon 2017 erschienen ist, räumt der Longplayer auch in diesem Jahr mehr ab als alle Konkurrenten.

Dass Helene Fischer eine Ausnahmekünstlerin ist, steht außer Frage. Ganz egal, wie man zu ihrer Musik stehen mag - die Power, die die 34-Jährige in den vergangenen Jahren in ihrer Karriere und auf der Bühne an den Tag gelegt hat, sucht ihresgleichen. Insofern kann es nicht verwundern, sollte Fischer nun einmal das Bedürfnis nach einer Auszeit haben. Und genau das scheint jetzt auch der Fall zu sein.

"Einfach mal gucken"

"Ich habe keine konkreten Pläne für das kommende Jahr und werde mir auch bewusst ein bisschen Zeit nehmen, um einfach mal in mich hineinzuhorchen, wo ich hinwill und was die nächsten Schritte sind", erklärt Fischer in einem Interview mit der deutschen Ausgabe des Magazins "Vogue". "Ich bin im Moment in einer Situation, wo ich alles, was kommt, annehme und dann sozusagen einfach auf einer Welle reite. Ich glaube, so handhabe ich das dann auch nächstes Jahr - einfach mal gucken", fügt sie hinzu.

Zugleich ergänzt die Schlagerkönigin ein wenig kryptisch: "Ich habe das Gefühl, meine Karten wurden einmal durchgemischt und hingeworfen, und jetzt muss ich gucken, was ich daraus mache."

Manche Fans treibt angesichts dieser Worte bereits die Sorge um, Fischers Auszeit könnte womöglich sogar länger ausfallen. Doch ihnen bleiben zumindest zwei Trostpflaster. Zum einen gibt es mit der "Helene Fischer Show" am 1. Weihnachtsfeiertag beim ZDF noch einmal die volle Dröhnung. Zum anderen gibt es ja vielleicht dann irgendwann doch einmal Anlass, aus einem anderen Grund mit dem Idol zu feiern. In der Vergangenheit erwiesen sich alle Babygerüchte um Fischer stets als Fake News. Aber möglicherweise nehmen sie und Florian Silbereisen sich ja doch irgendwann mal die Zeit, Eltern zu werden ...?