An ihrem 40. Geburtstag im Februar verlobt sich Paris Hilton mit ihrem Liebsten Carter Reum. Schon im Vorfeld zur Hochzeit wird klar, dass an den dafür vorgesehenen drei Tagen mehr geklotzt als gekleckert wird. Heute ist es endlich so weit, Hilton wird Ja sagen.

Paris Hilton hat sich für ihre Hochzeit den 11.11.2021 ausgesucht, und schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das weiße und rosarote Event auf Hochtouren. Im Februar hatten sie und Carter Reum ihre Verlobung bekannt gegeben - am 40. Geburtstag des einstigen It-Girls. Seither steckt an ihrem Finger ein Verlobungsring im Wert von zwei Millionen Dollar, der heute einem Ehering weichen muss.

Schon im August wurde bekannt, dass Paris Hilton - wenig überraschend - mehr als nur ein Kleid tragen wird. Insgesamt sollen es, passend zum Datum, elf sein. Hilton wird also einen großen Teil ihrer Hochzeit damit verbringen, sich umzuziehen. Vielleicht ist das Ganze deswegen auch gleich mal auf drei Tage angelegt. Welches Kleid sie schlussendlich bei der Trauung anhat, scheint noch nicht geklärt. Zur Auswahl stehen ihr ein Hochzeitskleid von Valentino sowie ein weiteres von Oscar de La Renta, berichtet die US-Promiseite "Page Six".

Dabei hat ihre Mutter Kathy Hilton noch etwas für ihre Tochter in petto, wie sie jetzt vorab in der TV-Sendung "Daily Blast Live" verriet. "Ich lasse etwas in ihr Hochzeitskleid einnähen, das eine große Überraschung sein wird. Ich kann es noch nicht sagen, aber es wird etwas ganz Besonderes," so die 62-Jährige. Ob sie diese Überraschung nun in beide Kleider nähen ließ, um auf Nummer sicher zu gehen, ist nicht bekannt.

Champagner-Cocktails mit Zuckerwatte

Und während sich seine Ehefrau regelmäßig in neue Kleider wirft, kann sich der 40-jährige Carter Reum dann einfach einen hinter die Binde kippen, wie es nervöse Bräutigame nun mal so tun. Immerhin wird es einen eigens für dieses Ereignis erfundenen Cocktail mit Moët Rosé Impérial Champagne, Zuckerwatte und geheimen Zutaten in von Kathy Hilton designten Gläsern geben.

Gereicht werden die auf dem Anwesen von Paris Hiltons Großvater, dem verstorbenen William Barron Hilton, im Nobelstadtteil Bel Air in Los Angeles. Wie erste Luftaufnahmen zeigen, wurde auch an pinkfarbenen Blumen zur Dekoration nicht gespart. Sie wurden vorab gepflanzt und bilden nun die Initialen des Paares.

Jede Menge Platz für Party

Platz ist definitiv genug, immerhin umfasst das Gelände 2,5 Hektar. Eigentlich wurde es bereits vor einigen Monaten für 61,5 Millionen Dollar an den ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt verkauft, hier gefeiert werden darf aber trotzdem. Dabei sollte die Location ursprünglich geheim bleiben. Laut einem Insider stand nicht mal auf den Einladungen eine Adresse, wie "Daily Mail" berichtet. Was wohl auch deswegen ganz gut war, weil Hilton die Pläne noch einmal kurzfristig geändert haben soll.

Geblieben sind hingegen die Brautjungfern und ihre Kleider. Alle werden zur Familie gehören und rosafarbene Gewänder von Alice + Olivia tragen, die ihnen auf den Leib geschneidert wurden. Trauzeugin ist Hiltons zwei Jahre jüngere Schwester Nicki.

Wer nicht eingeladen ist, kann sich das Spektakel dann später im TV anschauen. Die Hochzeit wird irgendwann nämlich als Finale der Doku-Serie "Paris In Love" beim Sender Peacock Network gezeigt.