Vor sieben Jahren erhält der Vater der Schauspielerin Hilary Swank eine Lungentransplantation. Von da an pflegt die Oscar-Preisträgerin ihn persönlich. Nach seinem Tod zieht sie sich zunächst zurück. Nun gedenkt sie ihrem Vater und hat eine Botschaft für alle Menschen.

Hinter der US-amerikanischen Schauspielerin und zweifachen Oscar-Preisträgerin Hilary Swank liegen Monate der Trauer. Wie der Star aus "Million Dollar Baby" über Instagram mitgeteilt hat, verstarb ihr Vater Stephen Michael im Oktober des vergangenen Jahres. Aufgrund dieses "gewaltigen persönlichen Verlusts" habe sie die vergangenen Monate die sozialen Netzwerke gemieden, schreibt die 47-Jährige zu einem gemeinsamen Bild mit ihrem Vater.

Sie habe eine "recht einzigartige Beziehung zu ihm gehabt", schreibt Swank weiter. "Ich war seine alleinige Pflegerin nach einer Lungentransplantation vor sieben Jahren." In dieser Zeit ist ihre Beziehung zu ihrem Vater noch inniger geworden, Swank habe "jeden Moment, den wir gemeinsam hatten, genossen".

Zwar vergeht kein Tag, an dem sie ihren Vater nicht vermisst. Inzwischen könne sie aber auch etwas Positives aus dem Verlust ziehen: Sie habe dadurch wieder zur "wahrhaftesten Form des Lebens" zurückgefunden. "Es half mir Dinge zu verzeihen und hinter mir zu lassen, die mich zurückgehalten haben."

Hilary Swank auf einem Foto von 2001 mit ihrem Ex-Mann Chad Lowe und Vater Stephen Michael, bei dem sie sich einhakt. (Foto: REUTERS)

Swank nutzt den Beitrag auch, um allen Menschen, die 2021 besonders litten, eine positive Botschaft mitzugeben. "Das vergangen Jahr war ein gewaltiges für mich, und ich weiß, das war es für so viele von uns", schreibt sie gar zu Beginn des Posts, um an etwas späterer Stelle diesen Gedanken weiter auszuführen: "In diesem letzten Jahr hoffe ich, dass alle Prüfungen und Leiden, die Sie alle auf Ihrem Lebensweg durchgemacht haben, Sie Ihrer wahren Essenz näher bringen und Sie mit allen Segnungen, die Sie am meisten brauchen, in dieses neue Jahr führen", so Swank. "Wir sitzen alle im selben Boot. Ich liebe euch alle und bin dankbar für diese Gemeinschaft."

In der Kommentarspalte erhält Swank viel Beileid für ihren Verlust und Zuspruch für ihre Worte. Darunter auch von prominenten Kolleginnen und Kollegen wie Juliette Lewis und "Breaking Bad"-Star Aaron Paul.