Unterhaltung

Tralalala auf dem Bauernhof: Inka Bause will als Sängerin durchstarten

Sie ist die Kuppel-Queen deutscher Landwirte in Liebesnot, doch Inka Bause ist das nicht genug. Sie will zurück zu ihren Wurzeln. Frei nach dem Motto "Einmal Sängerin immer Sängerin" hat sie sogar schon eine Bühnenshow in petto.

Die meisten Deutschen dürften Inka Bause heutzutage als Gesicht von "Bauer sucht Frau" kennen. Doch die Moderatorin ist auch eine begabte Sängerin, wie sie schon vor ihrem RTL-Engagement bewies. Bereits Jahre vor der Kuppelshow veröffentlichte sie mehrere Schlageralben. Jetzt will sie die Bühne zurückerobern.

"Ich dachte, Musik zu machen, würde mir nicht fehlen. Obwohl ich jahrelang Geige und Klavier spielte, ein Musikstudium abgeschlossen habe und in der DDR ein Teenistar war", sagte sie im Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte". Doch da hat sie sich offenbar geirrt. Für 2018 plane sie, sich wieder der Musik zu widmen und auf eine große Tournee zu gehen, so die 49-Jährige.

"Vor allem wegen meiner Tochter"

"Irgendwann lief es mit der Moderation so gut, dass ich mich entschied, nicht mehr auf allen Hochzeiten zu tanzen. Vor allem auch wegen meiner Tochter", erklärt Bause ihren damaligen Ausstieg aus dem Musikbusiness. "Nun mache ich mir im nächsten Jahr diese Tournee zum Geschenk" - quasi pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag, den sie im November feiern wird.

Schon jetzt verspricht sie: "'Lebenslieder' wird ein sehr persönliches Programm. Ich werde Lieder singen, mit denen ich etwas verbinde, auch meine alten DDR Hits und Songs von Künstlern, die ich bewundere. Mein Leben in Liedern." Es sind bereits Auftritte in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg geplant.

Auf ihr Engagement bei "Bauer sucht Frau" sollten Bauses musikalische Ambitionen keine Auswirkungen haben. Derzeit können sich "einsame Bauern" bereits für die neue Staffel der Show bewerben und mit etwas Glück dank Bause die ganz große Liebe finden.

Quelle: n-tv.de