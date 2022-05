Nanu, die kenne ich doch! Das werden sich einige sicher beim Anblick der neuen "Bachelorette" denken. Schließlich wirkte Sharon Battiste bis Mitte 2021 noch bei "Köln 50667" mit. Jetzt aber wird sie zur Rosenkavalierin und setzt vor allem auf eins: Humor.

Der Sommer kann kommen. Denn nun steht auch fest, wer ab 15. Juni bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) in die Hauptrolle bei der nunmehr neunten Staffel von "Die Bachelorette" schlüpfen wird. Es ist Sharon Battiste, 30-jähriges und 1,74 Meter großes Model, geboren in Flörsheim am Main und wohnhaft in Köln.

Langweiler haben bei ihr keine Chance. (Foto: RTL / René Lohse)

Apropos Köln. Mit der Domstadt dürften sie auch einige in Verbindung bringen, denen Battiste spontan bekannt vorkommt. So wirkte sie rund drei Jahre in der Daily Soap "Köln 50667" mit, ehe sie Mitte 2021 still und leise das Format verließ. In der Serie verkörperte sie eine ehemalige Prostituierte namens Clara Borkmann alias Bo.

Nun aber macht sich Battiste im wahren Leben daran, die echte und womöglich große Liebe zu finden. Es ist für sie aber auch mal an der Zeit. Ihre letzte richtige Beziehung ist nämlich inzwischen schon acht Jahre her.

"Ein Kuss gibt sehr viel preis"

"Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe", freut sich Battiste bereits darauf, demnächst in Thailand 20 Kerlen zu begegnen, die ihr Herz erobern wollen. Wer bei der neuen "Bachelorette" punkten will, sollte jedoch ein paar grundsätzliche Eigenschaften mitbringen: das gewisse Etwas, Charme, Teamplayer-Qualitäten und Humor. "Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette", sagt Battiste schließlich über sich selbst. Mit ihrem Sinn für trockene Späße sollte Mr. Right also schon mithalten können.

Bonuspunkte sammelt auch, wer auf dem Dancefloor eine gute Figur macht. Die "Bachelorette" selbst war früher im Garde- und Showtanz aktiv, heute tanzt sie am liebsten zu Hip Hop- und Electro-Sounds. Klar, dass ihr Traummann auch in der Lage sein sollte, die Initiative zu ergreifen, Gefühle zu zeigen - und nicht zuletzt gut zu küssen. "Ein Kuss gibt sehr viel preis und muss doch stimmen, oder?!", stellt Battiste als rhetorische Frage in den Raum.

Mutti ist die beste Freundin

Ihre Familie nimmt für die gelernte Bürokauffrau mit knapp 134.000 Instagram-Followerinnen und -Followern einen hohen Stellenwert ein. Ihre Mutter bezeichnet sie als ihre beste Freundin. Auch mit ihrem jamaikanischen Vater, der in England lebt, hat sie sich nach einigen Jahren Funkstille inzwischen wieder versöhnt. An den Eltern der "Bachelorette" dürfte also für die Herren, die um die allerletzte Rose kämpfen, kein Weg vorbeiführen.

Schließlich wolle sie sich in dem RTL-Format aber auch von ihrer verletzlichen Seite zeigen und auch mit dieser vom künftigen Mann an ihrer Seite angenommen werden, unterstreicht Battiste. So sei sie trotz ihrer Extrovertiertheit und Offenheit häufig auch emotional und nachdenklich. Weil sie seit einiger Zeit unter kreisrundem Haarausfall leidet, erfindet sie sich mit Perücken immer wieder neu. Ein befreiendes Gefühl, mit dem sie auch anderen Betroffenen Mut machen wolle, heißt es.

An Selbstbewusstsein mangelt es Battiste also nicht. Sie fühle sich angekommen und sei mit sich im Reinen, erklärt sie. Mit anderen Worten: Ihre ganz persönliche Liebesreise kann beginnen.