Aller guten Dinge sind nicht immer drei. Und so startet Marc Anthony am Wochenende seinen vierten Versuch in Sachen Eheglück. Bei der Trauung des Latino-Sängers sind Dutzende Stars anwesend - doch von seinen gemeinsamen Kindern mit Jennifer Lopez fehlt jede Spur.

Marc Anthony hat zum vierten Mal geheiratet. Der 53-jährige Sänger und Ex-Mann von Jennifer Lopez versprach am Wochenende in Miami der Paraguayerin Nadia Ferreira ein gemeinsames Leben. Die ehemalige Miss-Universe-Anwärterin ist 30 Jahre jünger als ihr frisch Angetrauter.

Laut "Page Six" waren unter den Gästen der "opulenten" Veranstaltung, die in einem Museum stattfand, Stars wie David Beckham, Salma Hayek oder Lin Manuel Miranda. Beckham sei auch Anthonys Trauzeuge gewesen, heißt es in dem Artikel, wohingegen das Promimagazin "Hola" berichtet, bei den Trauzeugen habe es sich um die drei Musiker Maluma, Marco Antonio Solís und Romeo Santos sowie den Musikproduzenten Bigram Zayas gehandelt.

Auch Victoria Beckham scheint auf der Party gewesen zu sein - die 48-Jährige teilte ein Bild des Brautpaares bei der anschließenden Party auf Instagram. Ferreira sitzt darin in einem cremefarbenen Sakko gekleidet vor ihrem Ehemann, der seine Arme um sie geschlungen hat. In den Kommentaren bedankte sich die Braut für die Kleider der Brautjungfern bei der Modedesignerin.

Auf Fotos und Videos, die exklusiv von "Hola" gemacht und auf Instagram geteilt wurden, ist zu sehen, wie das Model während der Zeremonie ein weißes Spitzenkleid von Galia Lahav trägt. Anthony soll sich in einen Anzug von Christian Dior geschmissen haben.

Keine Spur von JLo und den Zwillingen

Nicht anwesend waren Jennifer Lopez und die gemeinsamen Kinder von Lopez und Anthony, die 14-jährigen Zwillinge Emme und Max. Sie befanden sich am Tag der Zeremonie in Los Angeles, zusammen mit Lopez' viertem Ehemann, Ben Affleck. Warum sie nicht an der Hochzeit ihres Vaters teilnehmen wollten, ist nicht bekannt.

Marc Anthony war zuvor bereits dreimal verheiratet: vier Jahre mit Dayanara Torres, zehn Jahre mit Jennifer Lopez und drei Jahre mit Shannon De Lima. Er hat insgesamt sechs Kinder. Im Mai 2022 machte er Ferreira den Antrag.