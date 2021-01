Dass sie aufgrund der Corona-Krise nicht mehr Reisen kann, geht Jennifer Garner offenbar gehörig auf die Nerven. Und so teilt die Schauspielerin ein "trauriges" Video, in dem sie der Prä-Pandemie-Zeit hinterhertrauert. Die Anteilnahme ist groß.

Ins Restaurant gehen, sich mit mehreren Freunden gleichzeitig verabreden, ein richtiges Workout im Fitnessstudio oder auch nur auf der Straße in die Gesichter anderer Menschen blicken - im Corona-Lockdown sind diese und noch viele Sachen mehr, die Freude bereiten, einfach nicht möglich.

Und so freuen sich alle auf das Leben nach der Pandemie oder trauern wie Jennifer Garner der Prä-Corona-Zeit hinterher. Die Hollywood-Schauspielerin vermisst offensichtlich vor allem das Verreisen. Und so würdigt sie in einem Instagram-Video sämtliche Reisen, die sie vor der Krise gemacht hat.

Die 48-Jährige teilte eine Montage vieler Clips von sich selbst an Flughäfen oder in Flugzeugen - aus einer Zeit, in der in Fliegern noch Schlaf- statt FFP2-Masken getragen wurden und enge Jeans für viele Menschen das Kleidungsstück der Wahl waren. Denn auch ihrer Figur scheint die einstige "Alias"-Darstellerin nachzutrauern. Das lässt zumindest der Titel ihres Kurzfilms vermuten, der da lautet: "Reisen: Ein Gedenken (auch bekannt als Enge Jeans: Auf Nimmerwiedersehen)".

"Dein Verlust tut mir so leid"

Man sieht die Schauspielerin in Zeitlupe, bepackt mit Koffern, Rücksäcken und Taschen, mal mit Sonnenbrille, mal ohne; mal tanzend, mal hüpfend, mal laufend, aber immer in Bewegung und immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Begleitet wird der Post von trauriger Klaviermusik.

Bei ihren Instagram-Followern kommt der Eintrag sehr gut an. Mehr als zwei Millionen Aufrufe hat der Clip bereits. Zahlreiche Fans haben den Post kommentiert, darunter auch viele Prominente. So scherzt etwa die US-Schriftstellerin Erin Foster: "Dein Verlust tut mir so leid, ich schicke dir viel Liebe", während Model Gisele Bündchen und Schauspielerin Diane Keaton lachende Emojis hinterließen.

"Wenn wir wieder reisen dürfen, kann ich mit dir kommen, wohin du auch gehst?", fragt "Grey's Anatomy"-Darstellerin Jessica Chapshaw. Und sogar die Fluglinie United Airlines kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Wir können es kaum erwarten, Sie wieder willkommen zu heißen", heißt es von ihrer Seite.