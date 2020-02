Jennifer Lopez hat einen wirklich beeindruckenden Body. Den zeigt die 50-Jährige immer wieder gern in den sozialen Medien. Und warum? Weil sie es kann! Auch für ihre neuestes Foto heimst sie viele positive Kommentare ein.

Jennifer Lopez hat mit 50 Jahren einen Körper, um den sie selbst manche 25-Jährige beneiden dürfte. Mit einem neuen Foto bei Instagram sorgt sie wieder für wahre Begeisterungsstürme. Fast sieben Millionen Likes und 100.000 Kommentare konnte sie bereits sammeln.

Auf dem Bild sieht man JLo in einem weißen, sehr knappen Bikini vor einem Spiegel stehen und mit dem Smartphone das Foto schießen. Hinter der Glasfront hinter ihr fällt die Sonne in den Garten des Hauses. Dazu schreibt sie: "Entspannt und aufgeladen" und viel mehr Worte braucht es auch nicht, denn das Foto spricht für sich.

Sogar Fitness-Guru und Ernährungscoach David Kirsch kann seine Begeisterung nur noch durch Emojis zum Ausdruck bringen. Und Musikerkollegen wie Lenny Kravitz und Diplo zeigen sich ebenso begeistert vom Anblick der 50-jährigen Jennifer Lopez.

Clean Eating und Personal Trainer

Dass das nicht allein Veranlagung, sondern auch ein Stück harte Arbeit ist, davon kann man wohl ausgehen. Neben gesundem Essen ist für so muskulöse Beine und dieses Sixpack eine Menge Sport nötig. Lopez soll sich dafür in erster Linie von unverarbeiteten Lebensmitteln (Clean Eating) und ohne raffinierten Zucker ernähren. Zudem trainiert sie mit einem Personal Trainer, um sich in Form zu halten.

Für ihre Rolle in "Hustlers" legte sie dann in Sachen Sport noch einmal einen Schippe drauf und so wurde in Vorbereitung auf die Rolle als Stripperin fünf Stunden pro Tag trainiert und zudem noch intermittierend gefastet. Bei diesem sogenannten Intervallfasten verzichtet man zum Beispiel 16 Stunden des Tages auf Nahrungsaufnahme.

Das alles klingt für manchen womöglich nicht nach allzu viel Spaß, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Für Normalsterbliche mit klassischen Bürojobs, Haushalt und Kindern ist der gesunde Lebensstil von Jennifer Lopez aber vermutlich nur schwer umsetzbar.