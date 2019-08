Zur Premiere ihrer Netflix-Serie "Jessica Jones" stellt US-Schauspielerin Krysten Ritter ihren Babybauch erstmals zur Schau. Die Serie wird zwar abgesetzt, doch nun ist der Nachwuchs endlich da. Und der Name dürfte vor allem Comic-Fans gefallen.

Serienstar Krysten Ritter hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das berichten mehrere US-Medien. Vater des Jungen ist ihr Freund Adam Granduciel, Frontmann der Indie-Rockband The War on Drugs. Eine offizielle Bestätigung über die Geburt seitens des Paares gibt es noch nicht. Die frischgebackenen Eltern haben sich laut tmz.com für einen starverdächtigen Namen entschieden.

In der Geburtsurkunde, die tmz.com vorliegt, ist der Kleine mit vollem Namen als Bruce Julian Knight Granofsky eingetragen. Letzterer ist der eigentliche Nachname seines Vaters Adam Granduciel. Gemäß der Urkunde erblickte der Junge bereits am 29. Juli im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles das Licht der Welt.

Wie US-Medien vermuten, soll im Namen ihres Sohnes eine doppelte Anspielung auf den Comic-Helden Batman liegen. Der ist zum einen das Alter Ego von Bruce Wayne und zum anderen stellt "The Dark Knight" von 2008 die cineastische Wiederauferstehung des Superhelden dar.

Ihre Schwangerschaft machte Krysten Ritter mit einem Babybauch-Auftritt bei den Oscars 2019 öffentlich. In einem enganliegenden dunkelroten Spitzenkleid trat sie damals zusammen mit ihrem Freund vor die Kameras. Ende Mai setzte sie ihren Babybauch dann bei der Premiere der dritten Staffel ihrer Netflix-Serie "Jessica Jones" im knallroten Minikleid in Szene. Seitdem warteten ihr Fans auf die frohe Baby-Botschaft.