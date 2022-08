Im Mai beging Joan Collins ihren 89. Geburtstag. Vergangenen Monat litt sie kurzzeitig unter einem eingeklemmten Nerv, jetzt tanzt und feiert die TV-Legende aus der 80er-Jahre-Kultserie "Denver Clan" aber auch schon wieder im Pool ihrer Urlaubsunterkunft in Frankreich.

In den 1980er-Jahren wird Joan Collins als rachsüchtige Intrigantin Alexis Colby in der Serie "Denver-Clan" weltberühmt. Inzwischen ist die Schauspielerin 89 Jahre alt, an Rente denkt sie aber noch lange nicht. Während sie zuletzt unter anderem in Serien wie "American Horror Story" und "Hawaii Five-O" zu sehen war, trat sie in diesem Jahr zudem als Gast-Jurorin bei der US-Ausgabe von "The Masked Singer" an.

Vergangenen Monat dann machte ihr allerdings erstmal ein eingeklemmter Nerv in ihrem Bein zu schaffen, wovon sie sich inzwischen offenbar bestens erholt hat. In ihrem jüngsten Video ist Collins jedenfalls in einem blauen Bikini und mit riesigem Strohhut im Pool ihrer Ferienunterkunft im französischen St. Tropez zu sehen. Zum 1978 erschienenen Song "Heart Of Glass" von Sängerin Blondie schwingt sie die Hüften und freut sich des Lebens. Überschwänglich reißt sie die Arme in die Luft und ruft: "Yay, Sommer".

"Schmerzen waren unerträglich"

Ein Sprecher von Collins soll inzwischen bestätigt haben, dass es ihr wieder gut gehe. Das berichtet unter anderem der britische "Mirror". "Die Schmerzen waren unerträglich, aber zum Glück hat sie sich damit befasst, und es geht ihr jetzt gut", wird dieser zitiert und fügt demnach noch hinzu, dass Collins "den Rest ihres Urlaubs in St. Tropez genießt", während sie sich weiter erholt.

An ihrer Seite und damit auch hinter der Handykamera bei diesem Video ist ihr Ehemann Percy Gibson. Man kann den 57-Jährigen sogar kurz lachen hören. Gibson ist Collins' Ehemann Nummer fünf, die zwei sind seit Februar 2002 verheiratet. Von 1952 bis 1956 war sie mit dem nordirischen Schauspieler Maxwell Reed, von 1963 bis 1970 mit dem britischen Schauspieler, Sänger, Regisseur und Komponisten Anthony Newley, von 1972 bis 1983 mit dem Filmproduzenten Ronald S. Kass und von 1985 bis 1987 mit dem schwedischen Sänger Peter Holm verheiratet. Drei ihrer Ex-Männer sind bereits verstorben. Joan Collins hat zwei Kinder aus der zweiten und eins aus der dritten Ehe.