Jahr für Jahr lockt das "Sommerhaus der Stars" Promi-Pärchen zum fröhlichen Schlagabtausch in eine heruntergekommene Herberge. Wäre das nicht auch etwas für Jörg Kachelmann? Der Moderator offenbart nun, dass er anscheinend ein Wunschkandidat wäre - und was er davon hält.

TV-Moderator Jörg Kachelmann ist offenbar konkret angefragt worden, ob er nicht bei der nächsten Staffel des RTL-Formats "Das Sommerhaus der Stars" (auch auf RTL+ abrufbar) mitwirken will. Das enthüllt der 63-Jährige nun in einer Reihe von Tweets.

Das Angebot sei von der Produktionsfirma Seapoint bei ihm eingegangen, von der unter anderem auch Shows wie "Prince Charming" oder "Let's Dance" stammen, geht aus Kachelmanns Posts hervor. "Die Beispiel-Formate in der E-Mail machen mir schon mal Mut. Eine noch größere Fernsehkarriere knapp vor der Rente ist unausweichlich", kommentiert der Moderator dies spöttisch.

Er habe nach der ersten Kontaktaufnahme durch die Produktionsfirma bereits pauschal abgesagt, erklärt Kachelmann. Erst danach sei ihm verdeutlicht worden, dass es konkret um eine Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" gegangen wäre. Seine launige Antwort darauf habe gelautet: "Danke, ich bin elendstechnisch noch nicht so weit, ich moderiere noch alle zwei Wochen eine Talkshow am Freitagabend."

Schluss mit "Riverboat"

Kachelmann spielt damit auf sein Talk-Format "Riverboat" im MDR an. Zugleich betont er aber auch, dass damit bald Schluss sein wird. "Nach vier Jahren werde ich das allerdings zum Jahresende beenden. Falls ich im kommenden Jahr verarmt und mental verwahrlost sein sollte, melde ich mich mit vorauseilendem Gehorsam."

Für 2022 ist die nunmehr siebte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" bereits in Planung. Die ersten vier Staffeln waren in Portugal gedreht worden. In den vergangenen beiden Jahren entstand die Show aufgrund der Corona-Pandemie dagegen auf einem Bauernhof in Bocholt. Wo sich das "Sommerhaus" 2022 befinden wird und wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, steht derzeit noch nicht fest. Zuletzt flimmerte die Sendung jedoch in der Regel im Spätsommer oder Herbst bei RTL über die Bildschirme.