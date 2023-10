Der aus der Serie "Full House" bekannte Schauspieler setzt sich seit Jahrzehnten für Betroffene von Kindesmissbrauch ein: Nun öffnet er sich selbst zu einem dunklen Kapitel aus seiner Kindheit.

John Stamos wurde als Kind Opfer von sexuellem Missbrauch. Das hat der Schauspieler, der durch die Serie "Full House" bekannt wurde, in einem Interview mit dem "People"-Magazin erklärt. In dem Gespräch ging es um einen Auszug aus seiner kommenden Autobiografie "If You Would Have Told Me", in dem er offenbar darüber schreibt, wie er von einer Babysitterin missbraucht wurde.

Stamos sagte, er sei zehn oder elf Jahre alt gewesen, als der Missbrauch stattfand, und er habe den Vorfall zu diesem Zeitpunkt für sich behalten. "Es hätte nicht passieren dürfen, dass ich mich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen musste", erklärte er. Auch wenn sich Stamos im Laufe der Zeit weniger an den Vorfall erinnerte, sagte er weiter: "Es war schon immer da, aber ich habe es weggepackt, wie die Leute es tun, oder?"

Der Schauspieler und Musiker sagte "People" zudem, dass er "ein Buch schreiben" musste, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass es sich um ein Vergehen handelte. Der 60-jährige "Full House"-Star ist Vater eines fünfjährigen Sohnes namens Billy, den er mit seiner Frau Caitlin McHugh, 37, teilt. "Wenn ich herausfinden würde, dass jemand meinem Sohn so etwas angetan hat, wäre das eine ganz andere Geschichte", erklärte der Star, der sich seit über 20 Jahren als Botschafter von "ChildHelp" einsetzt. Die Organisation hilft Betroffene von Kindesmissbrauch.

Der Schauspieler spielte von 1987 bis 1995 die Rolle des Jesse in der Sitcom "Full House". Die Serie machte ihn international bekannt. Von 2015 bis 2019 wurde im Auftrag von Netflix mit "Fuller House" eine Fortsetzung produziert, in der Stamos ebenfalls mitwirkte. Stamos' Autobiografie wird nun als "universelle Geschichte über Freundschaft, Liebe, Verlust und den Mut, die Liebe noch einmal anzunehmen" beschrieben. Das Buch erscheint am 24. Oktober.