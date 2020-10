"All meine Liebe" John Travolta erinnert sich an seine Hochzeit

Vor wenigen Monaten erlag Kelly Preston ihrem Krebsleiden. Heute hätte die Schauspielerin ihren 58. Geburtstag gefeiert. An diesem besonderen Tag erinnert sich ihr Ehemann John Travolta an die Hochzeit der beiden.

John Travolta erinnert sich bei Instagram am Geburtstag seiner verstorbenen Ehefrau, Kelly Preston, an die Hochzeit der beiden. Preston wäre am 13. Oktober 58 Jahre alt geworden. Sie verstarb im vergangenen Juli an den Folgen einer Brustkrebserkrankung.

Bei Instagram veröffentlichte der Hollywood-Star ein Bild des damaligen Brautpaares - daneben ein Hochzeitsfoto seiner Eltern. "Alles Gute zum Geburtstag, Liebling", schreibt Travolta. "Ich habe dieses Foto von der Hochzeit von meiner Mom und meinem Dad gefunden. Es war schön, unseres neben ihrem zu sehen. All meine Liebe, John."

Ende der 1980er-Jahre lernte Travolta Preston beim Dreh zu einem Film kennen. Sie trennten sich bald, fanden aber wieder zusammen. 1991 heirateten sie. Aus der Ehe der beiden gingen drei Kinder hervor: die 20-jährige Tochter Ella, der neun Jahre alte Sohn Benjamin und der 2009 verstorbene Jett.

Wie ihr aus Filmen wie "Saturday Night Fever", "Grease" und "Pulp Fiction" bekannter Mann machte auch Preston in Hollywood Karriere, wenngleich ihr Erfolg in der Traumfabrik überschaubar blieb. Unter anderem sah man sie in Streifen wie "Twins - Zwillinge" an der Seite von Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito, "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" oder "In Sachen Liebe".