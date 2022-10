"Fuck my life"

Die fünfte Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" beginnt mit einer Klatsche für das Duo. Doch insbesondere Joko Winterscheidt nimmt aus der Sendung noch eine andere schmerzhafte Erinnerung mit. Er baut einen üblen Crash mit dem BMX-Rad, während Klaas Heufer-Umlauf feixt.

Mit der ersten Folge der fünften Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" haben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag zurückgemeldet. Dabei setzte es für das Duo jedoch gleich mal einen Rückschlag. Die beiden verloren am Ende gemeinsam die Show und konnten sich somit keine Live-Sendezeit zur freien Verfügung bei ihrem Haus-und-Hof-Sender erspielen.

Insbesondere für Winterscheidt kam es aber noch dicker. Im Spiel "Dilemmata" mussten sich er und Heufer-Umlauf jeweils zwischen unterschiedlichen Aufgaben entscheiden. Bei einer der Challenges entschieden sie sich dafür, mit einem BMX-Rad einen Baumstamm entlang zu fahren - ohne dabei den Boden zu berühren.

Zunächst scheiterte Heufer-Umlauf bei seinem Versuch. Als dann Winterscheidt an der Reihe war, holte er sich erst einmal Tipps von seinem Kollegen. Ob und wo er bremse, wollte er etwa wissen. "Bremsen brauchst du nicht", lautete Heufer-Umlaufs fataler Rat. Er solle vielmehr "mit Schmackes" über den Baumstamm heizen.

Show unterbrochen

Gesagt, versucht. Doch Winterscheidt verlor inmitten der Challenge das Gleichgewicht und knallte mit dem Rad kopfüber auf den Boden. Trotz Schutzausrüstung rammte er sich dabei den Lenker in den Magen. "Fuck my life!", hörte man ihn stöhnen, während Heufer-Umlauf ganz andere Probleme hatte: "Alle kümmern sich um Joko - und ich krieg den Helm nicht ab", klagte er über seinen Kampf mit dem Schutzhelm auf seinem Kopf.

Schnell wurde allerdings klar, dass die Situation nicht wirklich spaßig ist. Winterscheidt wurde behandelt, die Aufzeichnung der Show vorübergehend unterbrochen. Als er zu tosendem Applaus des Publikums zurückkehrte, litt Winterscheidt sichtbar noch immer unter Schmerzen. Heufer-Umlauf stimmte zu einem hämischen "Happy Birthday" an, Winterscheidt quittierte das mit dem Stinkefinger.

"Ich habe mir den Lenker unterhalb des Bauchnabels in den Bauch gerammt", schilderte der Pechvogel sein Martyrium. Heufer-Umlauf feixte natürlich trotzdem: "Wie weit unterhalb des Bauchnabels?"

Harte Strafe

Für das Finale mit dem Titel "Bitte wenden" konnte sich das Duo schließlich trotz allem insgesamt vier Vorteile erspielen. Erstmals fand das abschließende Spiel im Freien statt. Auf äußerst begrenztem Raum sollten die beiden ein Auto wenden. Dazu hatten sie dank der Vorteile insgesamt sieben Minuten Zeit.

Heufer-Umlauf lenkte den Wagen geschickt. "Wirklich beeindruckend", fand auch Moderator Steven Gätjen. Dennoch reichte die Zeit nicht aus, um die Aufgabe zu meistern. Die Folge: Statt 15 freien Live-Sendeminuten ereilte Winterscheidt und Heufer-Umlauf eine Strafe, an die sie vermutlich auch noch lange denken müssen: Bis Freitag, also drei Tage am Stück, müssen sie das ProSieben-Magazin "Galileo" moderieren.