Schon im Vorfeld macht die kommende Staffel "Kampf der Realitystars" dank einer Coronainfektion und einem Überfall Schlagzeilen. Nun gibt der Sender bekannt, dass die Show deutlich früher als sonst ausgestrahlt wird. Für Reality-Fans ist Ostern damit gerettet.

RTLzwei zeigt die neue Staffel seiner erfolgreichen Show "Kampf der Realitystars" deutlich früher im Jahr als die beiden ersten Durchgänge. Die erste Folge läuft diesmal am 13. April, dem Mittwoch vor Ostern, um 20.15 Uhr. Danach läuft der Schlagabtausch der Trash-Größen jeweils mittwochs zur besten Sendezeit, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Alle Folgen sind dann auch auf RTL+ abrufbar. Die ersten beiden Staffeln waren jeweils von Juli bis September gelaufen.

Am Traumstrand in Thailand kämpfen diesmal: DJ Jan Leyk ("Berlin - Tag & Nacht/BTN"), "Love Island"-Teilnehmerin Elena Miras, Influencerin Yeliz Koc, Schäfer Heinrich ("Bauer sucht Frau"), Astrologe Malkiel Rouven Dietrich, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rap-Star Rich Nana, "Temptation-Island"-Kandidat Yasin Mohamed, "Bachelorette"-Kandidat Mike Cees, die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnnen Larissa Neumann und Tessa Bergmeier, "Richter Gnadenlos" Ronald Schill, "Trödeltrupp"-Experte Mauro Corradino, Ex-"Aftersun"-Moderatorin Chethrin Schulze, Papeterie-Inhaberin Sissi Hofbauer, "Love-Island"-Gewinner Paco Herb, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Zwillingsinfluencerinnen "Jakic-Twins", BTN-Urgestein Martin Wernicke, Schauspielerin Nina Kristin, Influencer Enrico Elia und "Katzen-Mama" Iris Klein.

Corona und Kriminelle

Letztere musste allerdings vorzeitig aufgeben, da sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Die "Bild"-Zeitung zitierte die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser im Januar: "Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Dabei habe ich mich wahnsinnig auf meine Teilnahme gefreut." Zu gewinnen gibt es neben dem Titel "Realitystar 2022" immerhin auch ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Wie in den Staffeln zuvor führt wieder Cathy Hummels als Moderatorin durch die Sendung. In Thailand wurde die Ehefrau von Mats Hummels dann sogar während der Dreharbeiten überfallen, wie ebenfalls die "Bild"-Zeitung Anfang Februar berichtete. Sie habe von hinten einen Hieb auf den Kopf bekommen und der Täter habe mehrfach auf sie eingeschlagen. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", beschrieb die 34-Jährige die Situation im Interview mit dem Blatt.