Klum zurück in der Liebesspur: Kaulitz: "Brauche nur noch jemand für Sex"

So sind sie, die Medien: Da postet Heidi Klum nur mal ein paar Tage nix zu ihrem Lover Tom Kaulitz, schon werden Krisengerüchte gestreut. Doch denen nimmt sie nun den Wind aus den Segeln. Von ihrem Liebhaber tauchen derweil interessante Aussagen auf.

Eigentlich ist Heidi Klum richtig dicke mit den Medien. Kein Wunder, schließlich verdankt sie ihnen ihren Ruhm, ihr Geld und ihre Anerkennung.

Doch zurzeit scheinen sie und ihre Familie zumindest mit einigen Postillen so ihre Probleme zu haben. Erst beschimpft Klum ein Magazin nach einem Bericht über ihre angeblichen Qualitäten als Autofahrerin als "Lügenschmierblatt". Und dann poltert Vater Günther auch noch gegen die "Lügenpresse", nachdem einige Publikationen gemutmaßt hatten, zwischen seiner Tochter und ihrem aktuellen Lover Tom Kaulitz könnte es kriseln.

Der Grund: Das letzte eindeutige Liebes-Posting in Richtung des Tokio-Hotel-Musikers lag eine für Heidi-Klum-Verhältnisse schon nahezu wie Lichtjahre anmutende Zeit zurück - knapp zwei Wochen. Hinzu kamen noch Bilder des Paares aus New York, auf denen die beiden nicht gerade verliebt aussahen. Aber vielleicht waren sie ja auch nur gestresst von all den Paparazzi, die sich genau um solche Aufnahmen von ihnen balgten.

Dafür könnte sprechen, dass Klum bei Instagram nun wieder artig in die Liebesspur eingebogen ist. So postete sie ein schwarz-weiß verfremdetes Video, auf dem Kaulitz in die Saiten seiner Gitarre greift. Stumm und anscheinend in sich gekehrt spielt er vor sich hin, als probe er für den nächsten Lagerfeuer-Abend mit seiner Freundin. Klums schlichter Kommentar dazu: "YOU", gefolgt von einem roten Herz-Emoji.

Lass es Liebe sein

Ja, die beiden scheinen noch immer richtig verknallt ineinander zu sein. Und wir dürfen ja wohl mal davon ausgehen, dass einige Kaulitz-Aussagen aus der Vergangenheit, die nun wieder ausgegraben werden, inzwischen obsolet sind. Die stammen aus dem Dokumentarfilm "Tokio Hotel - Hinter die Welt" aus dem vergangenen Jahr. In ihm sagte der 28-Jährige mit Blick auf seinen Zwillingsbruder Bill: "All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft angeht, das haben Bill und ich ja komplett mit uns gegenseitig. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch jemanden für den sexuellen Part."

Sollte er sich in seinem Leben nicht mehr verlieben, wäre das daher "vollkommen okay für mich", so der Musiker zu diesem Zeitpunkt. Doch wir hoffen schwer, dass er in Klum auch verliebt und nicht nur wegen des "sexuellen Parts" mit ihr zusammen ist und auch das okay findet. Dass sein Bruder Bill trotz allem nach wie vor einen großen Anteil an seinem Leben hat, belegen zugleich die vielen Fotos, die die Zwillinge und Klum als Dreiergespann zeigen. Es lebe die Liebe zu dritt.

