"That's My Jam" auf RTL+ Kaulitz-Musikshow startet im Mai

Neben ihrer Band Tokio Hotel und einem gemeinsamen Podcast starten Bill und Tom Kaulitz jetzt auch noch als Quiz-Moderatoren durch. Im kommenden Monat startet auf RTL+ "That's My Jam", eine Musikshow nach amerikanischem Vorbild. Die Liste der Gäste ist lang und prominent besetzt.

Seit fast 20 Jahren stehen die Kaulitz-Zwillinge bereits im Rampenlicht. Was als Teenie-Band begann, ist heute ein internationales Phänomen, denn noch immer werden Tokio Hotel in vielen Teilen der Welt von ihren Fans gefeiert und verehrt. Bald geht es mit dem neuen Album auch wieder auf Tour.

Doch längst reicht den schon vor Jahren von Magdeburg nach Los Angeles verzogenen Brüdern all das nicht mehr. Inzwischen unterhalten die 33-Jährigen ihr Publikum auch noch jede Woche mit ihrem Spotify-Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Darin kann unter anderem Tom beweisen, dass er mehr ist als nur der Bruder von Paradiesvogel Bill und der Ehemann von Heidi Klum.

Dass die Zwillinge obendrein in der Lage sind, eine Musiksendung fürs Fernsehen zu moderieren, davon können sich RTL+ Zuschauer ab dem 12. Mai überzeugen. Dann nämlich startet mit "That's My Jam" ein Quiz, das es in sich hat und mit insgesamt 24 prominenten Gästen aus dem Showbusiness aufwarten wird. Wie der Sender aus Köln verspricht, wird es die "coolste Musikshow des Jahres", für die die gleichnamige US-Sendung von Jimmy Fallon Pate stand.

Von Jan Delay bis Motsi Mabuse

Den unterhaltsamen Musik- und Wissensspielen werden sich unter anderem Musikerinnen und Musiker wie Jan Delay, Milky Chance, Elif, Sasha, Guildo Horn, Jennifer Weist von Jennifer Rostock, Mieze Katz von MIA. und Schlagerstar Michelle stellen. Auch sind Schauspielende wie Daniel Donskoy, Nilam Farooq und Jasna Fritzi Bauer sowie Moderationskollegin Palina Rojinksi, Influencerin Bonnie Strange und Youtuber Benni Wolter dabei. Ebenso wollen "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, Choreografin Nikeata Thompson und Bene Schulz und Luis Freitag von den Elevator Boys kräftig Punkte sammeln.

"Tom und ich sind unglaublich stolz auf unsere erste eigene TV-Show! Es ist ein absolutes Herzensprojekt und wir durften uns richtig austoben", erklärt Bill Kaulitz. "Wir treten in Teams gegeneinander an und haben einen einzigartigen Cast, den wir so noch nirgends gesehen haben. Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment angerufen und eingeladen und können es kaum erwarten, diesen wilden Mix in dieser crazy Show mit euch allen zu teilen. Wir danken Jimmy Fallon, RTL und SEO für das Vertrauen in uns und diese einzigartige Show!"